عاجل وبالفيديو..هذا ما دفع رجل سعودي إلى محاولة إحراق نفسه أمام الكعبة الشريفة بمكة المكرمة ﻿

في جديد محاولة مواطن سعودي إضرام النار في جسده أمام الكعبة الشريفة بمكة المكرمة ليلة أمس الاثنين، تبين بأن هذا الأخير يعاني من مشاكل مع أفراد أسرته بسبب الإرث ، ما جعله يقرر إنهاء حياته في أطهر مكان

''شوف تيفي''



في جديد محاولة مواطن سعودي إضرام النار في جسده أمام الكعبة الشريفة بمكة المكرمة ليلة أمس الاثنين، تبين بأن هذا الأخير يعاني من مشاكل مع أفراد أسرته بسبب الإرث ، ما جعله يقرر إنهاء حياته في أطهر مكان بالعالم.

وبخصوص محاولته إضرام النار في الكعبة، فقد نفت وسائل إعلام سعودية هذا المعطى، وأكدت بأن الشخص الذي تم القبض عليه بالحرم المكي كان ينوي إحراق نفسه فقط بداخل صحن المطاف بالقرب من الكعبة، وذلك بسكب مادة البنزين على ملابسه.



وكان مقطع فيديو، تداولته العديد من الصفحات العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة تمكن أمن الحرم الملكي من إيقاف هذا الشخص الذي كان ينوي ارتكاب جريمة في حق نفسه.





