 عاجل: توقيف عشرة أشخاص على خلفية أعمال الشغب التي ارتكبتها فصائل محسوبة على الجماهير الرجاوية بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..شوفو الزهر.. قبل عيد الحب: مغربي تزوج بكاورية زوينة بزاف ومشا معاها لفرنسا | مجتمع

بالصور..شوفو الزهر.. قبل عيد الحب: مغربي تزوج بكاورية زوينة بزاف ومشا معاها لفرنسا

عاجل: توقيف عشرة أشخاص على خلفية أعمال الشغب التي ارتكبتها فصائل محسوبة على الجماهير الرجاوية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: توقيف عشرة أشخاص على خلفية أعمال الشغب التي ارتكبتها فصائل محسوبة على الجماهير الرجاوية

فضيحة تهز مدينة الدار البيضاء..اختطاف واغتصاب قاصر وافتضاض بكارتها يسقط شبكة للدعارة في درب الكبير..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمؤلمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز مدينة الدار البيضاء..اختطاف واغتصاب قاصر وافتضاض بكارتها يسقط شبكة للدعارة في درب

خطير ..استنفار أمني بمحطة القطار بمدينة الرباط..وهذه حقيقة ما تم العثورعليه داخل كيس بلاستيكي | حوادث و حقوق

خطير ..استنفار أمني بمحطة القطار بمدينة الرباط..وهذه حقيقة ما تم العثورعليه داخل كيس بلاستيكي

عاجل وهام لأصحاب سيارات الأجرة بالمغرب..هذا آخر أجل لتغيير سياراتكم القديمة بأخرى جديدة | بوليتيك

عاجل وهام لأصحاب سيارات الأجرة بالمغرب..هذا آخر أجل لتغيير سياراتكم القديمة بأخرى جديدة

خطير..مجرم خطير ملقب بـ وحش البلدية يخطف الفتيات بالقوة لاغتصابهن بالبيضاء..وها كيفاش تْبَع شخص حتى لبوسط ديال البوليس | حوادث و حقوق

خطير..مجرم خطير ملقب بـ ''وحش البلدية'' يخطف الفتيات بالقوة لاغتصابهن بالبيضاء..وها كيفاش تْبَع شخص

فتاة قاصر رفقة أربعة أشخاص مسلحين دارو روينة في ملهى ليلي في عين الذئاب | حوادث و حقوق

فتاة قاصر رفقة أربعة أشخاص مسلحين دارو روينة في ملهى ليلي في عين الذئاب

بعد قرار المغرب الصادم في حق الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق الفلاحي.. هذا ما قرره الاتحاد الأوروبي لتحصين الاتفاق الفلاحي والحفاظ على الشراكة مع المغرب | بوليتيك

بعد قرار المغرب الصادم في حق الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق الفلاحي.. هذا ما قرره الاتحاد الأوروبي

فيديو ينشر لأول مرة ..شاهد آخر ظهور للفنان المغربي سعد لمجرد بشوارع باريس‎ | ثقافة و فنون

فيديو ينشر لأول مرة ..شاهد آخر ظهور للفنان المغربي سعد لمجرد بشوارع باريس‎

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

عاجل: توقيف عشرة أشخاص على خلفية أعمال الشغب التي ارتكبتها فصائل محسوبة على الجماهير الرجاوية بالبيضاء

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 18:45 عاجل: توقيف عشرة أشخاص على خلفية أعمال الشغب التي ارتكبتها فصائل محسوبة على الجماهير الرجاوية بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل: توقيف عشرة أشخاص على خلفية أعمال الشغب التي ارتكبتها فصائل محسوبة على الجماهير الرجاوية بالبيضاء
أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء على خلفية أعمال الشغب التي ارتكبتها فصائل محسوبة على إحدى الفرق الرياضية، عن توقيف عشرة أشخاص، من بينهم قاصر، وذلك للاشتباه في

شوف تيفي:

أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء على خلفية أعمال الشغب التي ارتكبتها فصائل محسوبة على إحدى الفرق الرياضية، عن توقيف عشرة أشخاص، من بينهم قاصر، وذلك للاشتباه في تورطهم في عمليات سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، والعنف في حق موظفين عموميين، والضرب والجرح العمديين، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الدولة والخواص.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنه تم تقديم تسعة من المشتبه فيهم الموقوفين أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، نظرا للطابع الجنائي للأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، بينما لازال شخص واحد رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك في انتظار استكمال إجراءات البحث معه.

وذكر المصدر ذاته بأن مجموعة من الأشخاص، ينتمون لفصائل محسوبة على نادي رياضي بمدينة الدار البيضاء، كانوا قد ارتكبوا أعمال شغب مساء يوم الجمعة المنصرم بمنطقة ابن مسيك، نتيجة خلافات حول إتلاف رسومات تتعلق بفصيلين متنافسين، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادل للعنف بواسطة أسلحة بيضاء، وارتكاب أعمال سرقة تحت التهديد، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات عمومية وخاصة.

وأشار إلى أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء لازالت تواصل أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف جميع المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب توقيف الرجاء جماهير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة تهز مدينة الدار البيضاء..اختطاف واغتصاب قاصر وافتضاض بكارتها يسقط شبكة للدعارة في درب الكبير..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمؤلمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز مدينة الدار البيضاء..اختطاف واغتصاب قاصر وافتضاض بكارتها يسقط شبكة للدعارة في درب الكبير..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمؤلمة

خطير ..استنفار أمني بمحطة القطار بمدينة الرباط..وهذه حقيقة ما تم العثورعليه داخل كيس بلاستيكي | حوادث و حقوق

خطير ..استنفار أمني بمحطة القطار بمدينة الرباط..وهذه حقيقة ما تم العثورعليه داخل كيس بلاستيكي

خطير..مجرم خطير ملقب بـ وحش البلدية يخطف الفتيات بالقوة لاغتصابهن بالبيضاء..وها كيفاش تْبَع شخص حتى لبوسط ديال البوليس | حوادث و حقوق

خطير..مجرم خطير ملقب بـ ''وحش البلدية'' يخطف الفتيات بالقوة لاغتصابهن بالبيضاء..وها كيفاش تْبَع شخص حتى لبوسط ديال البوليس

فتاة قاصر رفقة أربعة أشخاص مسلحين دارو روينة في ملهى ليلي في عين الذئاب | حوادث و حقوق

فتاة قاصر رفقة أربعة أشخاص مسلحين دارو روينة في ملهى ليلي في عين الذئاب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم : القضاء يقول كلمته في حق بدر هاري‎ | خبر اليوم
منذ 36 دقيقة

خبر اليوم : القضاء يقول كلمته في حق بدر هاري‎

تحركات اللاعب الواعد أيمن التريعي في البطولة البلجيكية | زووم

تحركات اللاعب الواعد أيمن التريعي في البطولة البلجيكية

أول فيديو بعد الهجوم المسلح على بنكة بالبيضاء وهذا هو مصير الشفارة | خارج البلاطو

أول فيديو بعد الهجوم المسلح على ''بنكة'' بالبيضاء وهذا هو مصير الشفارة

أول خروج إعلامي لدنيا باطمة وابنة زوجها حول موضوع الحضانة‎ وقصف عنيف من النجمة المغربية لطليقة زوجها ! | قنوات أخرى

أول خروج إعلامي لدنيا باطمة وابنة زوجها حول موضوع الحضانة‎ وقصف عنيف من النجمة المغربية لطليقة زوجها !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور..شوفو الزهر.. قبل عيد الحب: مغربي تزوج بكاورية زوينة بزاف ومشا معاها لفرنسا | مجتمع
منذ 28 دقيقة

بالصور..شوفو الزهر.. قبل عيد الحب: مغربي تزوج بكاورية زوينة بزاف ومشا معاها لفرنسا

عاجل: توقيف عشرة أشخاص على خلفية أعمال الشغب التي ارتكبتها فصائل محسوبة على الجماهير الرجاوية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: توقيف عشرة أشخاص على خلفية أعمال الشغب التي ارتكبتها فصائل محسوبة على الجماهير الرجاوية

فضيحة تهز مدينة الدار البيضاء..اختطاف واغتصاب قاصر وافتضاض بكارتها يسقط شبكة للدعارة في درب الكبير..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمؤلمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز مدينة الدار البيضاء..اختطاف واغتصاب قاصر وافتضاض بكارتها يسقط شبكة للدعارة في درب

خطير ..استنفار أمني بمحطة القطار بمدينة الرباط..وهذه حقيقة ما تم العثورعليه داخل كيس بلاستيكي | حوادث و حقوق

خطير ..استنفار أمني بمحطة القطار بمدينة الرباط..وهذه حقيقة ما تم العثورعليه داخل كيس بلاستيكي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.