 فضيحة تهز مدينة الدار البيضاء..اختطاف واغتصاب قاصر وافتضاض بكارتها يسقط شبكة للدعارة في درب الكبير..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمؤلمة ﻿
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فضيحة تهز مدينة الدار البيضاء..اختطاف واغتصاب قاصر وافتضاض بكارتها يسقط شبكة للدعارة في درب الكبير..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمؤلمة

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 18:42 فضيحة تهز مدينة الدار البيضاء..اختطاف واغتصاب قاصر وافتضاض بكارتها يسقط شبكة للدعارة في درب الكبير..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمؤلمة | حوادث و حقوق
فضيحة تهز مدينة الدار البيضاء..اختطاف واغتصاب قاصر وافتضاض بكارتها يسقط شبكة للدعارة في درب الكبير..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمؤلمة
علمت ''شوف تيفي'' بأن الشرطة القضائية الفداء مرس السلطان بالبيضاء تمكنت أخيرا، من تفكيك شبكة متخصصة في الدعارة تتزعمها فتاة تبلغ من العمر 26 سنة، تم ضبطها رفقة تسعة أشخاص داخل أحد المنازل المعدة

''شوف تيفي''

 علمت ''شوف تيفي'' بأن الشرطة القضائية الفداء مرس السلطان بالبيضاء تمكنت أخيرا، من تفكيك شبكة متخصصة في الدعارة تتزعمها فتاة تبلغ من العمر 26 سنة، تم ضبطها رفقة تسعة أشخاص داخل أحد المنازل المعدة للدعارة والفساد بدرب الكبير.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الفصول الأولى لتفكيك هذه الشبكة، كانت حينما تم إيقاف فتاة تبلغ من العمر 17 سنة بالقرب من محطة أولاد زيان، وبعد تعريضها للتنقيط تبين بأنها مبحوث عنها بعد اختفائها من منزل أسرتها بسلا قبل شهرين، وخلال التحقيق معها للكشف عن أسباب مغادرتها للمنزل، أوضحت بأنها طيلة شهرين كاملين كانت تعيش حياة التشرد بالعاصمة الاقتصادية، إلا أن رجال الشرطة القضائية أثار انتباههم وضع هذه الفتاة القاصر لمساحيق تجميل فاخرة، وارتدائها لملابس غالية الثمن، ما جعلهم يقومون بمحاصرتها بمجموعة من الأسئلة لتعترف وتكشف الحقيقة الصادمة والمؤلمة.

وأّوضح المصدر ذاته بأن الفتاة القاصر، صرحت خلال التحقيق معها، بأنها حلت بمدينة الدار البيضاء وخلال نزولها بمحطة أولاد زيان، التقت بفتاة عرضت عليها مرافقتها إلى منزلها المتواجد بدرب الكبير، إلا أنها وجدت نفسها بعد ذلك مختطفة وضحية لعشيق صاحبة المنزل، حيث قام بافتضاض بكارتها وهتك عرضها واغتصابها من الدبر بالقوة في العديد من المرات.

ومباشرة بعد إدلاء الفتاة القاصر بهذه الاعترافات، تحركت الشرطة القضائية التي ضربت مراقبة مشددة على المنزل الذي شهد اغتصاب الضحية، ليتبين بأن الأمر يتعلق بوكر للدعارة يضم مجموعة من العاهرات والزبناء الراغبين في المتعة الجنسية المحرمة، لتحصل حوالي الساعة السادسة صباحا السبت الماضي، على أمر من النيابة العامة، تمكنت من خلاله من مداهمة المنزل وإيقاف تسعة أشخاص ويتعلق الأمر بأربعة فتيات وأربعة أشخاص من بينهم صاحبة المنزل وعشيقها.

وأكد ذات المصدر بأن البحث الأولي مع الموقوفين، بين بأن عشيق صاحبة المنزل التي تمتهن الوساطة في الدعارة، مبحوث عنه من أجل تكوين عصابة إجرامية والضرب والجرح بمنطقة الحي الحسني، موضحا بأن الموقوفين التسعة تم تقديمهم على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بتهمة تكوين عصابة لاستغلال القاصرات والدعارة والشذوذ الجنسي وهتك العرض بالعنف، قبل أن يتم إحالته جميعا إلى السجن المدني عكاشة في انتظار أولى جلسات المحاكمة، في حين تم تسلم الفتاة القاصر لأسرتها بمدينة سلا.

 فضيحة تهز مدينة الدار البيضاء..اختطاف واغتصاب قاصر وافتضاض بكارتها يسقط شبكة للدعارة في درب الكبير..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمؤلمةفضيحة تهز مدينة الدار البيضاء..اختطاف واغتصاب قاصر وافتضاض بكارتها يسقط شبكة للدعارة في درب الكبير..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمؤلمة

 

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