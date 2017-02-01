خطير ..استنفار أمني بمحطة القطار بمدينة الرباط..وهذه حقيقة ما تم العثورعليه داخل كيس بلاستيكي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن محطة القطار بالعاصمة الرباط، عرفت قبل قليل من يومه الثلاثاء،استنفارا أمنيا مكثفا، عقب الاشتباه في وجود جسم غريب داخل كيس بلاستيكي داخل المحطة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن محطة القطار بالعاصمة الرباط، عرفت قبل قليل من يومه الثلاثاء،استنفارا أمنيا مكثفا، عقب الاشتباه في وجود جسم غريب داخل كيس بلاستيكي داخل المحطة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن فرقة حذر المتواجدة بالمحطة رصدت كيسا بلاستيكيا مشبوها بالقرب من حاوية للقمامة، ليتم على وجه السرعة إبلاغ ولاية أمن الرباط، التي أرسلت في إطار تنفيذها لما يسمى بـ ''بروتوكول التعامل مع القضايا الكبرى'' فرقة متخصصة في المتفجرات وبعض الكلاب البوليسية.

وأضاف المصدر ذاته بأن فحص الكيس البلاستيكي، بين بأنه يحتوي على قنينة تم إحاطتها بـ ''القطن''، موضحا بأن هناك احتمالا بأن تكون لشخص يستخدمها في أعمال النصب والاحتيال بواسطة السحر والشعوذة.

وأكد ذات المصدر بأن المصالح الأمنية، ستقوم بالاستعانة بكاميرات المراقبة للتأكد من هوية الشخص الذي وضع هذا الكيس البلاستيكي.