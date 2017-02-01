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عاجل وهام لأصحاب سيارات الأجرة بالمغرب..هذا آخر أجل لتغيير سياراتكم القديمة بأخرى جديدة

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 17:34 عاجل وهام لأصحاب سيارات الأجرة بالمغرب..هذا آخر أجل لتغيير سياراتكم القديمة بأخرى جديدة | بوليتيك
عاجل وهام لأصحاب سيارات الأجرة بالمغرب..هذا آخر أجل لتغيير سياراتكم القديمة بأخرى جديدة
كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه بأنه تم إطلاق برنامج وطني لدعم المهنيين لتجديد سيارات الأجرة من الحجمين الصغير والكبير بتخصيص منحة مالية عن كل سيارة

 ''شوف تيفي''

 كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه بأنه تم إطلاق برنامج وطني لدعم المهنيين لتجديد سيارات الأجرة من الحجمين الصغير والكبير بتخصيص منحة مالية عن كل سيارة أجرة قديمة مستعملة، تستوفي شروط الاستفادة، يتم سحبها واستبدالها بسيارة جديدة تستجيب لشروط السلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تطوير وتأهيل خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة وإلى تحسين ظروف عمل السائقين المشتغلين بهذا القطاع.

وأشارت الداخلية في ذات البلاغ إلى أنه وبفضل الانخراط الإيجابي للمهنيين، فقد عرف هذا البرنامج اهتماما وإقبالا كبيرا ومكن من تحقيق تحسن ملحوظ على مستوى أسطول سيارات الأجرة بمختلف العمالات والأقاليم، حيث تم تجديد ما يفوق 11.000 سيارة أجرة من الصنف الصغير و15.000 سيارة أجرة من الصنف الكبير بفضل منحة تجديد سيارات الأجرة، أي ما يقارب 35% من الحضيرة الإجمالية لسيارات الأجرة من الصنفين، على المستوى الوطني.

وأكدت الوزارة على إعطاء الفرصة للمهنيين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم للاستفادة من منحة التجديد قبل تاريخ 31 أكتوبر 2016 المحدد سابقا كآخر أجل لتقديم هذه الطلبات، وذلك بعد أن تقرر تمديد الأجل الأقصى لإيداع ملفات طلب الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة، إلى غاية 31 أكتوبر 2017.

وتبعا لهذا القرار، أوضحت نفس الوزارة بأن بمختلف العمالات والأقاليم، ستعرف فتح المجال لمواصلة تقديم ملفات طلب الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، إلى غاية 31 أكتوبر 2017 كآخر أجل، وفق نفس الشروط والمساطر المعمول بها خلال الفترة السابقة والتي يمكن الاطلاع عليها لدى مصالح العمالات والأقاليم وعلى البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا البرنامج www.taxijdid.ma.

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