خطير..مجرم خطير ملقب بـ ''وحش البلدية'' يخطف الفتيات بالقوة لاغتصابهن بالبيضاء..وها كيفاش تْبَع شخص حتى لبوسط ديال البوليس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الشرطة القضائية بالفداء مرس السلطان، تمكنت، أخيرا، من إيقاف شخص خطير ملقب بـ '' وحش البلدية''، خلال مطاردته لأحد الأشخاص وهو يحمل سلاحا أبيضا من الحجم الكبير ''مدية'' إلى غاية أحد

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن الشرطة القضائية بالفداء مرس السلطان، تمكنت، أخيرا، من إيقاف شخص خطير ملقب بـ '' وحش البلدية''، خلال مطاردته لأحد الأشخاص وهو يحمل سلاحا أبيضا من الحجم الكبير ''مدية'' إلى غاية أحد مخافر الشرطة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المعني بالأمر من ذوي السوابق العدلية، معروف بناشطة الإجرامي، حيث عرض مجموعة من المواطنين للتهديد والتعنيف والضرب والجرح، مشيرا إلى أنه كان يقوم بدخول منازل الحي الذي يقطن به ويختطف الفتيات بالقوة من أجل ممارسة الجنس معهن، بالإضافة إلى تورطه في تنفيذ العديد من عمليات السرقة.

وأضاف المصدر ذاته بأن ''الأعور'' الذي يعتبر بمثابة وحش في حيه بسبب الخوف والرعب والهلع الشديد الذي ينتاب المواطنين بسبب أفعاله، كشفت التحريات بأنه موضوع مجموعة من الشكايات المتعلقة بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وانتهاك حرمة المساكن الآمنة والاعتداء على الضحايا داخل مساكنهم وخصوصا الفتيات.

وأكد ذات المصدر بأن مجموعة من الضحايا وبسبب الخوف من بطش الموقوف، قرروا عدم تقديم شكايات للمصالح الأمنية، موضحا بأن هذا الأخير تم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة بمعين خصمه الذي تبادل معه الضرب والجرح خلال معركتهما قرب مخفر الشرطة.