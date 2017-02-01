فتاة قاصر رفقة أربعة أشخاص مسلحين دارو روينة في ملهى ليلي في عين الذئاب ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم فتاة وقاصر يبلغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في

"شوف تيفي"+"و م ع"



تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم فتاة وقاصر يبلغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع وإلحاق أضرار مادية بملك الغير، وتهديد العاملين بملهى ليلي بالشريط الساحلي عين الذئاب بالدار البيضاء.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، بحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم تم منعهم، مساء أمس الاثنين، من ولوج ملهى ليلي بمنطقة عين الذئاب، بسبب القيود التنظيمية المرتبطة بالسن، وهو ما دفعهم إلى تهديد مسير المحل بواسطة سكين كان بحوزتهم، قبل أن يعمدوا إلى إلحاق أضرار مادية بسيارته الشخصية، التي كانت مستوقفة قبالة الملهى الليلي.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الدائرة الأمنية المختصة ترابيا تمكنت من توقيف اثنين من المشتبه فيهم بعين المكان، قبل أن تسفر التحريات المكثفة التي باشرتها الشرطة القضائية عن توقيف ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، وحجز السلاح الأبيض الذي استعمل في عملية التهديد وإلحاق أضرار مادية بممتلكات الغير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، على التوالي، تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للرشداء، وتحت المراقبة بالنسبة للقاصر، وذلك على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.