 بعد قرار المغرب الصادم في حق الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق الفلاحي.. هذا ما قرره الاتحاد الأوروبي لتحصين الاتفاق الفلاحي والحفاظ على الشراكة مع المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وهام لأصحاب سيارات الأجرة بالمغرب..هذا آخر أجل لتغيير سياراتكم القديمة بأخرى جديدة | بوليتيك

عاجل وهام لأصحاب سيارات الأجرة بالمغرب..هذا آخر أجل لتغيير سياراتكم القديمة بأخرى جديدة

خطير..مجرم خطير ملقب بـ وحش البلدية يخطف الفتيات بالقوة لاغتصابهن بالبيضاء..وها كيفاش تْبَع شخص حتى لبوسط ديال البوليس | حوادث و حقوق

خطير..مجرم خطير ملقب بـ ''وحش البلدية'' يخطف الفتيات بالقوة لاغتصابهن بالبيضاء..وها كيفاش تْبَع شخص

فتاة قاصر رفقة أربعة أشخاص مسلحين دارو روينة في ملهى ليلي في عين الذئاب | حوادث و حقوق

فتاة قاصر رفقة أربعة أشخاص مسلحين دارو روينة في ملهى ليلي في عين الذئاب

بعد قرار المغرب الصادم في حق الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق الفلاحي.. هذا ما قرره الاتحاد الأوروبي لتحصين الاتفاق الفلاحي والحفاظ على الشراكة مع المغرب | بوليتيك

بعد قرار المغرب الصادم في حق الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق الفلاحي.. هذا ما قرره الاتحاد الأوروبي

فيديو ينشر لأول مرة ..شاهد آخر ظهور للفنان المغربي سعد لمجرد بشوارع باريس‎ | ثقافة و فنون

فيديو ينشر لأول مرة ..شاهد آخر ظهور للفنان المغربي سعد لمجرد بشوارع باريس‎

بالصور.. موجة سخرية بالفايسبوك على عمدة مدينة طنجة بسبب علمي الباراغواي والأورغواي | بوليتيك

بالصور.. موجة سخرية بالفايسبوك على عمدة مدينة طنجة بسبب علمي الباراغواي والأورغواي

بالصورة.. الملك محمد السادس عرض على رئيس الغابون والفنان Maitre Gims في مطعم للبيتزا بالعاصمة ليبروفيل | مجتمع

بالصورة.. الملك محمد السادس عرض على رئيس الغابون والفنان Maitre Gims في مطعم للبيتزا بالعاصمة ليبروفيل

خطير وبالصور.. بعد دقائق من كسيدة الطوبيس بشارع الحسن الثاني.. طاكسي حمر يتسبب في حادث خطير بنفس الشارع بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. بعد دقائق من كسيدة الطوبيس بشارع الحسن الثاني.. طاكسي حمر يتسبب في حادث خطير بنفس

يا ربي السلامة .. كسيدة خايبة فكازا طوبيس دخل فـ4 طوموبيلات و هذي هي التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة .. كسيدة خايبة فكازا طوبيس دخل فـ4 طوموبيلات و هذي هي التفاصيل

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

بعد قرار المغرب الصادم في حق الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق الفلاحي.. هذا ما قرره الاتحاد الأوروبي لتحصين الاتفاق الفلاحي والحفاظ على الشراكة مع المغرب

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 16:48 بعد قرار المغرب الصادم في حق الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق الفلاحي.. هذا ما قرره الاتحاد الأوروبي لتحصين الاتفاق الفلاحي والحفاظ على الشراكة مع المغرب | بوليتيك
بعد قرار المغرب الصادم في حق الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق الفلاحي.. هذا ما قرره الاتحاد الأوروبي لتحصين الاتفاق الفلاحي والحفاظ على الشراكة مع المغرب
أكد تصريح مشترك للممثلة السامية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، والوزير المنتدب في الشؤون الخارجية للمملكة المغربية ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، ببروكسل، أن الاتحاد لأوروبي

شوف تيفي:

 

أكد تصريح مشترك للممثلة السامية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، والوزير المنتدب في الشؤون الخارجية للمملكة المغربية ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، ببروكسل، أن الاتحاد لأوروبي سيتخذ الإجراءات المناسبة لتحصين الاتفاق الفلاحي والحفاظ على الشراكة مع المغرب.

وأوضح التصريح المشترك أن هذا اللقاء " خصص لبحث تطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي " مضيفا أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد شارك في جزء من هذا اللقاء.

ويأتي هذا اللقاء، يضيف التصريح، عقب التصريح المشترك بتاريخ 21 دجنبر للممثلة السامية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وشدد التصريح المشترك على أن " المغرب شريك أساسي للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي شريك أساسي للمغرب " مؤكدا على أن " الطرفين متشبثان بهذه الشراكة وملتزمان بالدفاع عنها ".

وحسب التصريح المشترك فإن " هذه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ثمرة بناء طويل الأمد دام لما يقرب عن نصف قرن، شراكة نموذجية، غنية ومتعددة الأبعاد " وأن الجانبين " عازمان على الحفاظ عليها وتطويرها، في أبعادها المختلفة".

وأكد الطرفان، يضيف التصريح المشترك على " أهمية الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة واتفقا على أن تجتمع الفرق التقنية قريبا لتحديد الطريق الذي يجب اتباعه بشكل مفصل".

واشار التصريح المشترك إلى أن " النقاش بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتواصل في جو من الهدوء والثقة المتبادلة، من أجل التفاهم حول الترتيبات الضرورية لمواصلة وتطوير العلاقات بين الطرفين، وخاصة في المجال الفلاحي".

وفي انتظار اختتام هذه المناقشات، يؤكد التصريح، " سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة من أجل تحصين تفعيل اتفاق التبادل الحر للمنتوجات الفلاحية التي يتم تحويلها ومنتوجات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الجاري به العمل، والحفاظ على مكتسبات هذه الشراكة في هذا المجال".

وأضاف التصريح المشترك أنه وبعد التذكير بالأهمية الاستراتيجية لعلاقاتهما، عبر الطرفان عن إرادتهما استئناف العمل وتوسيع التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، جاء في التصريح المشترك أن الممثلة السامية، وبهذه المناسبة، " أشادت وهنأت شخصيا المغرب لعودته للاتحاد الإفريقي ".

وأضاف التصريح المشترك أن الجانبين " اتفقا على العمل معا من أجل تعزيز الجهود المشتركة لشراكتهما حول القضايا الإقليمية والإفريقية

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بعد قرار المغرب الصادم في حق الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق الفلاحي.. هذا ما قرره الاتحاد الأوروبي لتحصين الاتفاق الفلاحي والحفاظ على الشراكة مع المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وهام لأصحاب سيارات الأجرة بالمغرب..هذا آخر أجل لتغيير سياراتكم القديمة بأخرى جديدة | بوليتيك

عاجل وهام لأصحاب سيارات الأجرة بالمغرب..هذا آخر أجل لتغيير سياراتكم القديمة بأخرى جديدة

بالصور.. موجة سخرية بالفايسبوك على عمدة مدينة طنجة بسبب علمي الباراغواي والأورغواي | بوليتيك

بالصور.. موجة سخرية بالفايسبوك على عمدة مدينة طنجة بسبب علمي الباراغواي والأورغواي

بالصور.. إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن وتخريب لسيارات الشرطة خلال أحداث الحسيمة | بوليتيك

بالصور.. إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن وتخريب لسيارات الشرطة خلال أحداث الحسيمة

وزيرة الماء تتعهد بإنجاز مشاريع ضخمة بكلفة 263 مليون بالعيون | بوليتيك

وزيرة ''الماء'' تتعهد بإنجاز مشاريع ضخمة بكلفة 263 مليون بالعيون

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تحركات اللاعب الواعد أيمن التريعي في البطولة البلجيكية | زووم
منذ 16 دقيقة

تحركات اللاعب الواعد أيمن التريعي في البطولة البلجيكية

أول فيديو بعد الهجوم المسلح على بنكة بالبيضاء وهذا هو مصير الشفارة | خارج البلاطو

أول فيديو بعد الهجوم المسلح على ''بنكة'' بالبيضاء وهذا هو مصير الشفارة

أول خروج إعلامي لدنيا باطمة وابنة زوجها حول موضوع الحضانة‎ وقصف عنيف من النجمة المغربية لطليقة زوجها ! | قنوات أخرى

أول خروج إعلامي لدنيا باطمة وابنة زوجها حول موضوع الحضانة‎ وقصف عنيف من النجمة المغربية لطليقة زوجها !

أول خروج إعلامي للصحافية المتدربة سلوى بوشعيب التي تتهم مدير دوزيم سليم الشيخ باغتصابها و التحرش بها ..دموعها حقيقة أم تمثيل | قنوات أخرى

أول خروج إعلامي للصحافية المتدربة سلوى بوشعيب التي تتهم مدير ''دوزيم'' سليم الشيخ باغتصابها و التحرش بها ..دموعها حقيقة أم تمثيل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وهام لأصحاب سيارات الأجرة بالمغرب..هذا آخر أجل لتغيير سياراتكم القديمة بأخرى جديدة | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

عاجل وهام لأصحاب سيارات الأجرة بالمغرب..هذا آخر أجل لتغيير سياراتكم القديمة بأخرى جديدة

خطير..مجرم خطير ملقب بـ وحش البلدية يخطف الفتيات بالقوة لاغتصابهن بالبيضاء..وها كيفاش تْبَع شخص حتى لبوسط ديال البوليس | حوادث و حقوق

خطير..مجرم خطير ملقب بـ ''وحش البلدية'' يخطف الفتيات بالقوة لاغتصابهن بالبيضاء..وها كيفاش تْبَع شخص

فتاة قاصر رفقة أربعة أشخاص مسلحين دارو روينة في ملهى ليلي في عين الذئاب | حوادث و حقوق

فتاة قاصر رفقة أربعة أشخاص مسلحين دارو روينة في ملهى ليلي في عين الذئاب

بعد قرار المغرب الصادم في حق الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق الفلاحي.. هذا ما قرره الاتحاد الأوروبي لتحصين الاتفاق الفلاحي والحفاظ على الشراكة مع المغرب | بوليتيك

بعد قرار المغرب الصادم في حق الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق الفلاحي.. هذا ما قرره الاتحاد الأوروبي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.