بالصور.. موجة سخرية بالفايسبوك على عمدة مدينة طنجة بسبب علمي الباراغواي والأورغواي ﻿

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس الاثنين، موجة سخرية عارمة من عمدة مدينة طنجة ، البشير العبدلاوي عن حزب العدالة والتنمية، عقب وقوعه في خطأ مثير للجدل، خلال استقباله سفير دولة الباراغواي،

"شوف تيفي"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس الاثنين، موجة سخرية عارمة من عمدة مدينة طنجة ، البشير العبدلاوي عن حزب العدالة والتنمية، عقب وقوعه في خطأ مثير للجدل، خلال استقباله سفير دولة الباراغواي، حيث اعتقد بأنه استقبل سفير الأوروغواي، وهو الأمر الذي أكده علم هذه الأخيرة الذي كان إلى جانب العلم الوطني، وأيضا الموقع الالكتروني الخاص بجماعة طنجة والذي عنون " سفير دولة الأوروغواي بالمغرب في زيارة بروتوكولية لجماعة طنجة".

وعبر الفايسبوكيون المغاربة خاصة بمدينة طنجة في تفاعلهم مع الصور المتداولة عن سخريتهم الشديدة، حيث أطلق مجموعة منهم عدد "النكات" بسبب عدم تفريق عمدة طنجة بين علمي الأوروغواي والبارغواي.

وعلاقة بالموضوع كتبت القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة سهيلة الريكي على صفحتها بالفايسبوك " أعتقد أن سفير الباراغواي كان يشعر بالكثير من الانزعاج بسبب استهتار عمدة طنجة، ليس فقط لوضع علم دولة أخرى على الطاولة، بالرمزية الكبيرة للأعلام الوطنية، ولكن لأنه كان يتابع باندهاش كلام ملقى على عواهنه عن علاقة بدولة أخرى وشراكة مع مدينة في دولة غير دولته وغيرها من الحماقات التي قد يكون تفوه بها عمدة طنجة.. والمتضمن بعضها في التغطية المنشورة في موقع مجلس مدينة طنجة و صفحتها الفيسبوكية، مضيفة " أتصور أن سفير الباراغواي قد رفع تقريرا لخارجية بلده سيحكي فيه أغرب لقاء أجراه في مساره الديبلوماسي..لحسن الحظ أن العلم الكبير لدولة الباراغواي الذي كان في استقبال السفير بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة قد يكون خفف شيئا ما من شعور السفير بالامتعاض، وقد يكون قلل من وقع الأزمة الديبلوماسية".