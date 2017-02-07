بالصورة.. الملك محمد السادس عرض على رئيس الغابون والفنان Maitre Gims في مطعم للبيتزا بالعاصمة ليبروفيل ﻿

كشف سفيان البحري على صفحته الفايسبوكية، بأن الملك محمد السادس، دعا رئيس دولة الغابون والفنان ميتر جيمس لتناول وجبه العشاء معه في مطعمه المفضل بالعاصمة ليبروفيل.

"شوف تيفي"

كشف سفيان البحري على صفحته الفايسبوكية، بأن الملك محمد السادس، دعا رئيس دولة الغابون والفنان ميتر جيمس لتناول وجبه العشاء معه في مطعمه المفضل بالعاصمة ليبروفيل.

وأوضح البحري خلال نشره لصورة جمعت الملك محمد السادس، بمواطنة مغربية تعيش بالغابون، بأن هذه الأخيرة، قالت إنها تبادلت أطراف الحديث مع الملك، حيث عبرت عن حبها الشديد له.

وأشارت المهاجرة المغربية أن الملك محمد السادس، كان بفرقة الرئيس الغابوني علي بونغو والمغني ميتر جيمس وعدد من المرافقين،وقد حلوا بالمطعم من أجل تناول البيتزا.