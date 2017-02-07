خطير وبالصور.. بعد دقائق من كسيدة الطوبيس بشارع الحسن الثاني.. طاكسي حمر يتسبب في حادث خطير بنفس الشارع بالبيضاء ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
دقائق بعد الحادث الخطير الذي شهده شارع باريس بالدار لبيضاء هذا الصباح , شهد نفس الشارع قبل قليل من يومه الثلاثاء حادثة سير ثانية خطيرة على مقربة من مكتب البريد "البيضاء الرئيسية" الكائن بتقاطع شارع الحسن الثاني و باريس بعدما صدمت سيارة أجرة بشكل قوي شابة عشرينية تسببت لها في إصابات بليغة.
و ذكرت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان أن سيارة الأجرة التي كانت تسير بشكل سريع صدمت الشابة العشرينية أمام مركز البريد، مما تسبب لها في كسور على مستوى اليد و الرجل بسبب قوة الاصطدام.
و قد حرر رجال الشرطة الذين عاينوا الحادث محضرا, قبل أن تنقل سيارة الإسعاف الشابة نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
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