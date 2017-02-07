 خطير وبالصور.. بعد دقائق من كسيدة الطوبيس بشارع الحسن الثاني.. طاكسي حمر يتسبب في حادث خطير بنفس الشارع بالبيضاء ﻿
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خطير وبالصور.. بعد دقائق من كسيدة الطوبيس بشارع الحسن الثاني.. طاكسي حمر يتسبب في حادث خطير بنفس الشارع بالبيضاء

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 15:16 خطير وبالصور.. بعد دقائق من كسيدة الطوبيس بشارع الحسن الثاني.. طاكسي حمر يتسبب في حادث خطير بنفس الشارع بالبيضاء | حوادث و حقوق
خطير وبالصور.. بعد دقائق من كسيدة الطوبيس بشارع الحسن الثاني.. طاكسي حمر يتسبب في حادث خطير بنفس الشارع بالبيضاء
دقائق بعد الحادث الخطير الذي شهده شارع باريس بالدار لبيضاء هذا الصباح , شهد نفس الشارع قبل قليل من يومه الثلاثاء حادثة سير ثانية خطيرة على مقربة من مكتب البريد ''البيضاء الرئيسية'' الكائن بتقاطع شارع


شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

دقائق بعد الحادث الخطير الذي شهده شارع باريس بالدار لبيضاء هذا الصباح , شهد نفس الشارع قبل قليل من يومه الثلاثاء حادثة سير ثانية خطيرة على مقربة من مكتب البريد "البيضاء الرئيسية" الكائن بتقاطع شارع الحسن الثاني و باريس بعدما صدمت سيارة أجرة بشكل قوي شابة عشرينية تسببت لها في إصابات بليغة.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان أن سيارة الأجرة التي كانت تسير بشكل سريع صدمت الشابة العشرينية أمام مركز البريد، مما تسبب لها في كسور على مستوى اليد و الرجل بسبب قوة الاصطدام.

و قد حرر رجال الشرطة الذين عاينوا الحادث محضرا, قبل أن تنقل سيارة الإسعاف الشابة نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي شارع الحسن الثاني البيضاء الرئيسية باريس

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