يا ربي السلامة .. كسيدة خايبة فكازا طوبيس دخل فـ4 طوموبيلات و هذي هي التفاصيل ﻿

شهد شارع باريس بالدار البيضاء، على مقربة من محطة سيارات الأجرة ''سيدي معروف'', قبل قليل من يومه الثلاثاء، حادثة سير خطيرة عندما اصطدمت حافلة تابعة لشركة ''نقل المدينة'', من الخلف بأربع سيارات مخلفة حالة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

شهد شارع باريس بالدار البيضاء، على مقربة من محطة سيارات الأجرة "سيدي معروف", قبل قليل من يومه الثلاثاء، حادثة سير خطيرة عندما اصطدمت حافلة تابعة لشركة "نقل المدينة", من الخلف بأربع سيارات مخلفة حالة من الذعر في صفوف الركاب والراجلين.

وذكر مصدر موثوق لـ"شوف تيفي" أن الحادث وقع عند اشارة المرور عندما كانت السيارات الأربع تنتظر الضوء الأخضر من أجل المرور قبل أن تباغتهم الحافلة مخلفة إصابة سيدة كانت تستقل سيارة أجرة من الحجم الصغير إصابة بليغة على مستوى الرأس بالإضافة الى إصابات متفاوتة الخطورة لدى باقي المصابين في الحادث، كما تسببت في خسائر مادية فادحة في العربات التي صدمتها.

و ذكر المصدر أن سائق الحافلة أكد أنه يتحمل مسؤولية ما وقع , عندما داس على دواسة السرعة بدل الفرامل مما جعله يفقد السيطرة على حافلته.

و أشار المصدر أن عناصر الأمن حلت بمكان الحادث من أجل معاينة ما وقع و انجاز المحاضر الضرورية، فيما تم نقل المصابين الى مستشفى "ابن رشد" بالدار لبيضاء لتلقي العلاجات اللازمة.