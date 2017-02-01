صادم.. موتة خايبة: شاب يفارق الحياة بين أحضان عشيقته خلال ممارسة الجنس معها بمراكش ﻿

فارق شاب الحياة، صباح اليوم الثلاثاء، خلال ممارسته الجنس مع عشيقته داخل إحدى الشقق الموجودة بمنطقة جليز بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"

فارق شاب الحياة، صباح اليوم الثلاثاء، خلال ممارسته الجنس مع عشيقته داخل إحدى الشقق الموجودة بمنطقة جليز بمدينة مراكش.

وحسب مصادر محلية فإن المعطيات الأولى للواقع، تشير أن الهالك لفظ أنفاسه الأخيرة وهو فوق جسده عشيقته خلال ممارستهما للجنس نتيجة إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الوفاة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعه للتشريح.