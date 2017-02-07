عاجل وبالصورة..اعتقال مغربيين في برشلونة على علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية ﻿

كشفت وزارة الداخلية الإسبانية، على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الثلاثاء، أن الحرس المدني الاسباني، قام بتوقيف مغربيين بمدينة برشلونة ينتميان إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

"شوف تيفي"

كشفت وزارة الداخلية الإسبانية، على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الثلاثاء، أن الحرس المدني الاسباني، قام بتوقيف مغربيين بمدينة برشلونة ينتميان إلى تنظيم الدولة الإسلامية.



وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها بأن الأمر يتعلق بمغربيان يبلغان من العمر على التوالي 25 و 27 سنة، يقومان ب"نشاطات التجنيد والتمويل والدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

و أضاف المصدر ذاته بأن الموقوفين تورطا في نشر محتويات دعائية لصالح التنظيم المذكور، بالإضافة إلى قيامهما باتصالات متكررة مع إرهابيين ينشطون في منطقة النزاع.