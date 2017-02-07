بالصور.. إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن وتخريب لسيارات الشرطة خلال أحداث الحسيمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها بأن الأحداث التي صاحبت تخليد ذكرى وفاة محمد بن عبد الكريم الخطابي بقرية ''بوكيدارن'' التابعة لدائرة بني أورياغل بالحسيمة، ليلة الأحد- الاثنين، خلفت إصابة العديد من عناصر

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصادرها بأن الأحداث التي صاحبت تخليد ذكرى وفاة محمد بن عبد الكريم الخطابي بقرية "بوكيدارن" التابعة لدائرة بني أورياغل بالحسيمة، ليلة الأحد- الاثنين، خلفت إصابة العديد من عناصر قوات حفظ النظام بجروح خطيرة، خاصة على مستوى الرأس نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة، موضحا بأن هذه الأحداث عرفت كذلك تخريب العديد من السيارات التابعة للأمن الوطني.

وحصلت "شوف تيفي" على صور، تظهر خطورة الإصابات التي تعرض لها رجال الأمن الوطني، وتكشف أيضا حجم الخسائر المادية في مجموعة من سيارات الأمن التي تم تخريبها على يد مشاركين في أحداث الحسيمة.

وعلاقة بالموضوع ذاته سبق ل "شوف تيفي" أن كشفت أمس الاثنين، بأن عنصرين من الدرك الملكي، تم نقلهما كذلك بواسطة مروحية تابعة للدرك الملكي إلى المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، في حالة جد خطيرة لتلقي العلاجات الضرورية، نتيجة تعرضهم لإصابات بليغة على مستوى الرأس خلال الأحداث المذكورة.



تجدر الإشارة إلى أن قوات حفظ النظام التي تدخلت ليلة الأحد- الاثنين، لتفريق 100 من سكان قرية بوكيدران الذين حاولوا سد الطريق رقم 2 المؤدية إلى إمزورن، تعرضوا للرشق من طرف المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة 38 عنصرا.