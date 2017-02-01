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الإدارة الأميركية تؤكد أن قرار منع السفر ''ممارسة قانونية لسلطة الرئيس''

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 14:33 الإدارة الأميركية تؤكد أن قرار منع السفر ممارسة قانونية لسلطة الرئيس | دولي
الإدارة الأميركية تؤكد أن قرار منع السفر ''ممارسة قانونية لسلطة الرئيس''
أكدت وزارة العدل الأميركية اليوم الثلاثاء، في دفوع قدمتها إلى محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو أن الامر التنفيذي الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب ومنع بموجبه سفر مواطني سبع دول إسلامية

تيفي:وكالات

 

أكدت وزارة العدل الأميركية اليوم الثلاثاء، في دفوع قدمتها إلى محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو أن الامر التنفيذي الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب ومنع بموجبه سفر مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة هو "ممارسة قانونية لسلطة الرئيس".

وقالت الوزارة في مطالعة تضمنت دفوعها أن "الأمر التنفيذي ممارسة قانونية لسلطة الرئيس على دخول الأجانب الى الولايات لمتحدة وقبول اللاجئين".

وأكدت المطالعة أن القرار الذي أصدره قاض فدرالي في سياتل الجمعة وعلق بموجبه العمل بالأمر التنفيذي في سائر أنحاء الولايات المتحدة "مداه مفرط جدا".

كما اعتبرت الوزارة أن الاتهام القائل بأن هذا الأمر التنفيذي يستهدف المسلمين اتهام "غير صحيح" وأن القيود التي تضمنها الأمر التنفيذي "محايدة في ما خص الدين".


وكانت المحكمة رفضت الأحد استئنافا قدمته إدارة ترامب ضد قرار تعليق تطبيق المرسوم.

ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 كانون يناير وعلقه القضاء الجمعة بانتظار البت في شكوى قدمتها ولايتا واشنطن ومينيسوتا، سفر مواطني سبع دول اسلامية هي ايران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة، وذلك لمدة ثلاثة اشهر، بينما يمنع دخول اللاجئين من أي دولة  لمدة أربعة اشهر في حين يمنع دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى.

 

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