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وزيرة ''الماء'' تتعهد بإنجاز مشاريع ضخمة بكلفة 263 مليون بالعيون

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 14:31 وزيرة الماء تتعهد بإنجاز مشاريع ضخمة بكلفة 263 مليون بالعيون | بوليتيك
وزيرة ''الماء'' تتعهد بإنجاز مشاريع ضخمة بكلفة 263 مليون بالعيون
ذكرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء ''شرفات أفيلال''، أن وزارتها ستقوم بإنجاز ثمانية مشاريع، بغلاف مالي كلفته 263 مليون درهما، في إطار شراكة مع جهة العيون الساقية الحمراء، بمساهمة تفوق 70%. وتهم هذه

شوف تيفي

 

ذكرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء "شرفات أفيلال"، أن وزارتها ستقوم بإنجاز ثمانية مشاريع، بغلاف مالي كلفته 263 مليون درهما، في إطار شراكة مع جهة العيون الساقية الحمراء، بمساهمة تفوق 70%. وتهم هذه المشاريع إنجاز أربعة سدود يتعلق الأمر بـ"سد المحاجيب" وسد "لبوير" بإقليم طرفاية، بالإضافة الى سد "سيدي أحمد ركيبي"، وسد "وادي كسات" بإقليم السمارة، و العمل على حماية مدن العيون والسمارة، وبوجدور من الفيضانات، وكذا مشروع تطعيم الفرشة المائية لمنطقة "فم الواد."

و تعهدت "شرفات أفيلال"، خلال ترأسها أمس الأثنين لأشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب برسم سنة 2016,الذي عرف حضور والي جهة العيون الساقية الحمراء- عامل إقليم العيون و عمال أقاليم بوجدور وطرفاية والسمارة، لتقديم ومناقشة ميزانية وبرنامج الوكالة برسم سنة 2017 (تعهدت) بترميم سد الساقية الحمراء الذي تضرر بفعل الفيضانات الاستثنائية المسجلة، بالإضافة إلى إنجاز دراسة لمواقع سدود جديدة بعالية واد الساقية الحمراء وروافده، للحماية من الفيضانات، وسقي أراضي فلاحية، وإرواء الماشية. من جانب آخر، تجدر الإشارة إلى أن المنطقة ستعرف إنجاز مشاريع أخرى مهيكلة تهم بالأساس محطات تحلية مياه البحر لدعم تزويد مدينة العيون بالماء الصالح للشرب ولإنجاز مشاريع فلاحية بإقليم الداخلة.

وعلى صعيد آخر، وإثر التساقطات المطرية الاستثنائية التي عرفتها المنطقة نهاية شهر أكتوبر الماضي، والتي نتجت عنها حمولات وفيضانات قوية، قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء بعدة تدخلات، همت على الخصوص إصلاح الطريق الساحلية الرابطة بين فم الواد وطرفاية بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل، وكذا المساهمة في تنقية شاطئ فم الواد من مخلفات فيضانات واد الساقية الحمراء.

 

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