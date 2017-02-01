انفراد ..هكذا نفذ ملثمون عملية سرقة وكالة بنكية بالدارالبيضاء وهذا هو المبلغ المسروق ﻿

متابعة من ''شوف تيفي'' لعملية السطو المسلح الذي تعرضت له وكالة بنكية تابعة لـ''البنك المغربي للصناعة و التجارة'' , حصلنا على معلومات حصرية تفييد أن عملية السرقة نفذها حسب مصادر أمنية 4 أشخاص في الساعات

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

متابعة من "شوف تيفي" لعملية السطو المسلح الذي تعرضت له وكالة بنكية تابعة لـ"البنك المغربي للصناعة و التجارة" , حصلنا على معلومات حصرية تفييد أن عملية السرقة نفذها حسب مصادر أمنية 4 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد أن أزاحوا و بطريقة وصفت بالفنية جزءا من الواجهات الزجاجية للوكالة ليقوموا بالتسلل إلى داخلها.



وأضافت المصادر أن الجناة قاموا بالاستيلاء على حوالي 4 ملايين سنتيم بعد أن فشلوا في الوصول على الصندوق الحديدي الخاص بالوكالة , والذي أكدت المصادر الأمنية أنه كان يحتوي على مبالغ مالية مهمة، هذا ويقوم في هذه الأثناء عدد من أفراد الشرطة العلمية بأخد البصمات و جمع الدلائل مدعومين برجال أمن الفداء درب السلكان , من أجل الوصول إلى هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي.



و كانت الوكالة البنكية المتواجد بين تقاطع شارعي "الفداء" و "ابني مكيلد" بساحة سراغنة قبالة مخبزة "مولاي ادريس"، شارع الفداء على مقربة من مقهى "السغراء" قد تعرضت لسرقة من طرف مجهولين ملثمين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.