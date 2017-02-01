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أسطول جديد من الحافلات والسيارات للأمن والدراجات النارية لرجال الحموشي في إقليم آسفي

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 14:14 أسطول جديد من الحافلات والسيارات للأمن والدراجات النارية لرجال الحموشي في إقليم آسفي | مجتمع
أسطول جديد من الحافلات والسيارات للأمن والدراجات النارية لرجال الحموشي في إقليم آسفي
جرى مؤخرا، بمقر الأمن الإقليمي لآسفي، تسليم الدفعة الأولى من أسطول الحافلات والسيارات والدراجات النارية، المخصص للأمن الإقليمي لآسفي الذي وفرته المديرية العامة للأمن الوطني.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

جرى مؤخرا، بمقر الأمن الإقليمي لآسفي، تسليم الدفعة الأولى من أسطول الحافلات والسيارات والدراجات النارية، المخصص للأمن الإقليمي لآسفي الذي وفرته المديرية العامة للأمن الوطني.

ويتكون هذا الأسطول، الذي أشرف عامل إقليم آسفي الحسين شاينان على تسليمه، من ثماني حافلات متوسطة (20 مقعدا)، وأخرى (50 مقعدا) خاصة بفرق التدخل السريع، وسيارتان خفيفتان، ودراجتان كبيرتان خاصتان بالخفر، وعشر سيارات أمن ستوزع على عدد من دوائر الشرطة، وسيارة خاصة بحفظ المحجوزات تابعة لمصلحة الشرطة التقنية والعلمية، وسيارة إسعاف كبيرة مجهزة.

وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه العملية، إلى تعزيز حظيرة أسطول الأمن الإقليمي لآسفي بغية تمكين مختلف مصالح الأمن من أداء مهامها في أحسن الظروف وتحقيق الفعالية خلال التدخلات الأمنية.

كما تتوخى المديرية من هذه المبادرة، التي تندرج في إطار الإستراتيجية التي اعتمدتها سنة 2016، تعزيز وتكثيف التواجد الأمني بالشارع العام ومحاربة الجريمة بكل أنواعها.

 

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