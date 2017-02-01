 عاجل و بالفيديو: خبر حزين لعشاق الفتى الذهبي: بدر هاري خلف القضبان رسميا و هذه هي مدة حبسه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفراد ..هكذا نفذ ملثمون عملية سرقة وكالة بنكية بالدارالبيضاء وهذا هو المبلغ المسروق | مجتمع

انفراد ..هكذا نفذ ملثمون عملية سرقة وكالة بنكية بالدارالبيضاء وهذا هو المبلغ المسروق

أسطول جديد من الحافلات والسيارات للأمن والدراجات النارية لرجال الحموشي في إقليم آسفي | مجتمع

أسطول جديد من الحافلات والسيارات للأمن والدراجات النارية لرجال الحموشي في إقليم آسفي

جزائرية كاتلوم النظام الجزايري على الكره ديالو للمغرب و كاتأكد على الأخوة و المحبة بين المغاربة و الجزائر ! | مجتمع

جزائرية كاتلوم النظام الجزايري على الكره ديالو للمغرب و كاتأكد على الأخوة و المحبة بين المغاربة و

التيجني يعيد أوزين إلى الواجهة | بوليتيك

التيجني يعيد أوزين إلى الواجهة

بالفيديو.. فنانة جد مشهورة تتعرض لحادث سير خطيرة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. فنانة جد مشهورة تتعرض لحادث سير خطيرة

عاجل وبالصور.. هذه هوية أول برلمانيين تنازلا بشكل رسمي عن رواتبهم لمدة أربعة أشهر | بوليتيك

عاجل وبالصور.. هذه هوية أول برلمانيين تنازلا بشكل رسمي عن رواتبهم لمدة أربعة أشهر

عاجل وانفراد.. محامي سعد المجرد الملقب بالوحش يستعد لتوجيه ضربة موجعة للفتاة الفرنسية لورا بريول..وها كيفاش | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد.. محامي سعد المجرد الملقب بالوحش يستعد لتوجيه ضربة موجعة للفتاة الفرنسية لورا

مجلس النواب يختتم دورته الخريفية الإثنين المقبل | بوليتيك

مجلس النواب يختتم دورته الخريفية الإثنين المقبل

عاجل..سطو مسلح على وكالة بنكية بقلب درب السلطان بالبيضاء و ها شنو وقع | مجتمع

عاجل..سطو مسلح على وكالة بنكية بقلب درب السلطان بالبيضاء و ها شنو وقع

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

عاجل و بالفيديو: خبر حزين لعشاق الفتى الذهبي: بدر هاري خلف القضبان رسميا و هذه هي مدة حبسه

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 13:36 عاجل و بالفيديو: خبر حزين لعشاق الفتى الذهبي: بدر هاري خلف القضبان رسميا و هذه هي مدة حبسه | سبور
عاجل و بالفيديو: خبر حزين لعشاق الفتى الذهبي: بدر هاري خلف القضبان رسميا و هذه هي مدة حبسه
رسميا أصدرت محكمة امستردام، اليوم الثلاثاء، حكمها بسجن الملاكم المغربي والبطل العالمي بدر هاري،لمدة سنتين 10 أشهر منها موقوفة التنفيذ، و سنة و شهرين نافدة سيقضيها الفتى المدلل خلف القضبان بهولندا.
" شوف سبور"


رسميا أصدرت المحكمة العليا بأمستردام، اليوم الثلاثاء، حكمها بسجن الملاكم المغربي والبطل العالمي بدر هاري،لمدة سنتين 10 أشهر منها موقوفة التنفيذ، و سنة و شهرين نافدة سيقضيها الفتى المدلل خلف القضبان بهولندا.

وأكدت الصحف الهولندية صباح اليوم الثلاثاء،خبر إصدار الحكم بشكل نهائي، بحيث كان هاري متابعا بتهمة الاعتداء على رجل أعمال هولندي يدعى كوين إيفرينك، خلال إحدى السهرات بمدينة أمستردام شهر يوليوز من عام 2012 وتسبب له في عاهة مستديمة.

و بهذا الحكم سوف لن يتمكن البطل العالمي من خوض نزاله الأخير أمام الوحش ريكو نهاية السنة الجارية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور بدر هاري المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور:صحافي بالجزيرة يهاجم الجزائري الذي شجع الكاميرون في نهائي الكان ضد المنتخب المصري | سبور

بالصور:صحافي بالجزيرة يهاجم الجزائري الذي شجع الكاميرون في نهائي الكان ضد المنتخب المصري

فيديو خطير..لاعب تنس طلع ليه الدم وضرب الحكم..وها شنو وقع | سبور

فيديو خطير..لاعب تنس طلع ليه الدم وضرب الحكم..وها شنو وقع

بالفيديو.. والد اللاعب المصري الذي سجل الهدف الأول يغمى عليه بعد الاحتفال بتقدم المنتخب المصري | سبور

بالفيديو.. والد اللاعب المصري الذي سجل الهدف الأول يغمى عليه بعد الاحتفال بتقدم المنتخب المصري

البث المباشر لنهائي كأس افريقيا للأمم 2017 | مصر X الكاميرون | سبور

البث المباشر لنهائي كأس افريقيا للأمم 2017 | مصر X الكاميرون

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاب مغربي صريح..الصالونات ديال المساج و التدليك مَليقاش لينا فالمغرب حيث عندنا العقليات فْشكل | بــووز
منذ 25 دقيقة

شاب مغربي صريح..الصالونات ديال المساج و التدليك مَليقاش لينا فالمغرب حيث عندنا العقليات فْشكل

بالفيديو..فوضى بقيسارية الحي المحمدي وها علاش | خارج البلاطو

بالفيديو..فوضى بقيسارية الحي المحمدي وها علاش

خطير شوفو السيبة لي كانت فالحسيمة...مواطنون يرشقون القوات العمومية بالحجارة | قنوات أخرى

خطير شوفو السيبة لي كانت فالحسيمة...مواطنون يرشقون القوات العمومية بالحجارة

شخص يحاول إشعال النار في الكعبة.. قام بإفراغ بنزين على جدارها (شاهد) | قنوات أخرى

شخص يحاول إشعال النار في الكعبة.. قام بإفراغ بنزين على جدارها (شاهد)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

انفراد ..هكذا نفذ ملثمون عملية سرقة وكالة بنكية بالدارالبيضاء وهذا هو المبلغ المسروق | مجتمع
منذ 5 دقائق

انفراد ..هكذا نفذ ملثمون عملية سرقة وكالة بنكية بالدارالبيضاء وهذا هو المبلغ المسروق

أسطول جديد من الحافلات والسيارات للأمن والدراجات النارية لرجال الحموشي في إقليم آسفي | مجتمع

أسطول جديد من الحافلات والسيارات للأمن والدراجات النارية لرجال الحموشي في إقليم آسفي

جزائرية كاتلوم النظام الجزايري على الكره ديالو للمغرب و كاتأكد على الأخوة و المحبة بين المغاربة و الجزائر ! | مجتمع

جزائرية كاتلوم النظام الجزايري على الكره ديالو للمغرب و كاتأكد على الأخوة و المحبة بين المغاربة و

التيجني يعيد أوزين إلى الواجهة | بوليتيك

التيجني يعيد أوزين إلى الواجهة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.