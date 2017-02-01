عاجل و بالفيديو: خبر حزين لعشاق الفتى الذهبي: بدر هاري خلف القضبان رسميا و هذه هي مدة حبسه ﻿

رسميا أصدرت محكمة امستردام، اليوم الثلاثاء، حكمها بسجن الملاكم المغربي والبطل العالمي بدر هاري،لمدة سنتين 10 أشهر منها موقوفة التنفيذ، و سنة و شهرين نافدة سيقضيها الفتى المدلل خلف القضبان بهولندا.

" شوف سبور"



رسميا أصدرت المحكمة العليا بأمستردام، اليوم الثلاثاء، حكمها بسجن الملاكم المغربي والبطل العالمي بدر هاري،لمدة سنتين 10 أشهر منها موقوفة التنفيذ، و سنة و شهرين نافدة سيقضيها الفتى المدلل خلف القضبان بهولندا.

وأكدت الصحف الهولندية صباح اليوم الثلاثاء،خبر إصدار الحكم بشكل نهائي، بحيث كان هاري متابعا بتهمة الاعتداء على رجل أعمال هولندي يدعى كوين إيفرينك، خلال إحدى السهرات بمدينة أمستردام شهر يوليوز من عام 2012 وتسبب له في عاهة مستديمة.

و بهذا الحكم سوف لن يتمكن البطل العالمي من خوض نزاله الأخير أمام الوحش ريكو نهاية السنة الجارية.