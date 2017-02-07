التيجني يعيد أوزين إلى الواجهة ﻿

اختار برنامج ضيف الأولى موضوع الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن القضية الوطنية كموضوع للنقاش في مادة مستديرة يعيد من خلالها مقدم و معد البرنامج محمد التيجيني،الوزير الحركي السابق محمد أوزين إلى

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اختار برنامج ضيف الأولى موضوع الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن القضية الوطنية كموضوع للنقاش في مادة مستديرة يعيد من خلالها مقدم و معد البرنامج محمد التيجيني،الوزير الحركي السابق محمد أوزين إلى الواجهة مساء اليوم الثلاثاء.

وستكون الحلقة التي يحضر فيها أوزين ككاتب دولة سابق في الخارجية مكلف بالشؤون الإفريقية لإثارة مجموعة من القضايا الوطنية على رأسها عودة المغرب للاتحاد الافريقي بالإضافة إلى مجموعة من التطورات التي يشهدها حزب الحركة الشعبية.

كما سيشارك في النقاش، لحبيب الدقاق عن حزب الاتحاد الدستوري، كريم التاج عن التقدم و الاشتراكية و خلا السعيدي الحركة الاجتماعية الديمقراطية.