بالفيديو.. فنانة جد مشهورة تتعرض لحادث سير خطيرة ﻿

كشف موقع الوطن'' المصري قبل قليل من يومه الثلاثاء، بأن الفنانة فيفي عبده، تعرضت لحادثة سير، على طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي.

"شوف تيفي"



كشف موقع الوطن" المصري قبل قليل من يومه الثلاثاء، بأن الفنانة فيفي عبده، تعرضت لحادثة سير، على طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي.

ونشرت الراقصة والممثلة فيفي عبدو، على حسابها بالانستغرام، مقطع فيديو، قالت فيه "كنا هنموت أنا وابنتي عزة، كتر خير ربنا.. الحمدلله".

وتفاعل عشاق فيفي عبدو مع الفيديو،حيث عبر الجميع عن سعادتهم الكبير لنجاتها من الموت، متمنين أن تواصل مسيرتها الفنية.

Une vidéo publiée par Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) le 6 Févr. 2017 à 21h14 PST