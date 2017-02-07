عاجل وبالصور.. هذه هوية أول برلمانيين تنازلا بشكل رسمي عن رواتبهم لمدة أربعة أشهر ﻿

قام عبد اللطيف وهبي القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الثلاثاء، بإعادة تعويضات أربعة أشهر الخاصة بالبرلمانين إلى الخزينة العامة للمملكة بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، وهو الأمر الذي أكدته

"شوف تيفي"

قام عبد اللطيف وهبي القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الثلاثاء، بإعادة تعويضات أربعة أشهر الخاصة بالبرلمانين إلى الخزينة العامة للمملكة بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، وهو الأمر الذي أكدته الشهادة التي تسلمها فور تنازله عن راتبه.

وبالإضافة إلى وهبي فإن لطيفة الحمود النائبة البرلمانية عن نفس الحزب، قامت بدورها صباح اليوم بإعادة تعويضها البرلماني إلى الخزينة العامة للمملكة.

وكان وهبي ومجموعة من قيادي حزب الجرار، قد أعلنوا في وقت سابق بأن قرار حزب الأصالة والمعاصرة بإعادة تعويضات النواب، لا رجعة فيه، مؤكدين بأن تاريخ 13 فبراير سيكون كآخر أجل لإرجاع الرواتب إلى خزينة الدولة.