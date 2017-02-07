بالصور:صحافي بالجزيرة يهاجم الجزائري الذي شجع الكاميرون في نهائي الكان ضد المنتخب المصري ﻿

''أن تشجع أي فريق ..فذلك حقك أما أن ترتدي زي فريقك الرسمي وتشجع فريقا آخر فذلك إستفزاز..وجهل بالروح الرياضية لكرة القدم'': هكذا عبر الصحافي بقناة الجزيرة العراقي حيدر عبد الحق عن استيائه من المواطن

شوف تيفي:



"أن تشجع أي فريق ..فذلك حقك أما أن ترتدي زي فريقك الرسمي وتشجع فريقا آخر فذلك إستفزاز..وجهل بالروح الرياضية لكرة القدم": هكذا عبر الصحافي بقناة الجزيرة العراقي حيدر عبد الحق عن استيائه من المواطن الجزائري الذي ظهر في نهائي كأس أمم افريقيا و هو يشجع المنتخب الكاميروني ويسانده خلال النهائي بملعب الصداقة بالغابون على حساب منتخب مصر.

وهاجم الصحافي بقناة الجزيرة من خلال تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بالفايسبوك، المشجع الجزائري واصفا ما قام به بالجهل الكروي بعدما شجع منتخب أجنبي على حساب منتخب عربي بقميص الجزائر.

التدوينة عرفت نقاشا كبيرا بين المشجعين ،معتبرين ما قام به المشجع الجزائري حرية شخصية فهو عبر حسبهم عن حبه لهذا المنتخب وطريقة لعبه التي كان يعشقها منذ الأجيال الفارطة التي تعاقبت على المنتخب كما سبق و صرح به الأخير