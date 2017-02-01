عاجل وانفراد.. محامي سعد المجرد الملقب بالوحش يستعد لتوجيه ضربة موجعة للفتاة الفرنسية لورا بريول..وها كيفاش ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري بباريس عقب اتهامه بتعنيف واغتصاب فتاة فرنسية تدعى ''لورا بريول''، علمت ''شوف تيفي'' بأن المحامي الفرنسي إيرك دوبون موريتي المكلف بالدفاع عن

"شوف تيفي": إ.طيون

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري بباريس عقب اتهامه بتعنيف واغتصاب فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول"، علمت "شوف تيفي" بأن المحامي الفرنسي إيرك دوبون موريتي المكلف بالدفاع عن "المعلم" من المحتمل أن يستعين بالفيديوهات الحصرية التي انفردت بها "شوف تيفي" والتي ظهرت خلالها "لورا بريول وهي تعيش حياتها الطبيعية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن موريتي الملقب بـ "الوحش" سيستعين خاصة بالفيديو الأخير الذي نشرته القناة أول أمس الأحد، والتي ظهرت به "بريول" بإحدى الملاهي الليلية، ليطالب قاضي التحقيق في دفوعاته بضرورة إحضارها إلى المواجهة مع موكله.

وأضاف المصدر ذاته بأن موريتي المعروف بدهائه الشديد، سيحاول استغلال جميع الأدلة الممكنة والظاهرة التي ستمكن موكله من السراح المؤقت قبل انطلاق جلسات المحاكمة، وأيضا للتأكيد على براءته.