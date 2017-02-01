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مجلس النواب يختتم دورته الخريفية الإثنين المقبل

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 12:22 مجلس النواب يختتم دورته الخريفية الإثنين المقبل | بوليتيك
مجلس النواب يختتم دورته الخريفية الإثنين المقبل
يختتم مجلس النواب، الإثنين المقبل، دورته الخريفية من السنة التشريعية 2016-2017.

شوف تيفي: و م ع

 

يختتم مجلس النواب، الإثنين المقبل، دورته الخريفية من السنة التشريعية 2016-2017.

وذكر المجلس في بلاغ له، أنه سيعقد جلسة عمومية يوم الإثنين 13 فبراير الجاري تخصص لاختتام الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية 2016-2017.

وستنطلق هذه الجلسة، التي تأتي طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، على الساعة الثالثة بعد الزوال.

 

 

 

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