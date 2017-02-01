مجلس النواب يختتم دورته الخريفية الإثنين المقبل ﻿

يختتم مجلس النواب، الإثنين المقبل، دورته الخريفية من السنة التشريعية 2016-2017.

شوف تيفي: و م ع

يختتم مجلس النواب، الإثنين المقبل، دورته الخريفية من السنة التشريعية 2016-2017.

وذكر المجلس في بلاغ له، أنه سيعقد جلسة عمومية يوم الإثنين 13 فبراير الجاري تخصص لاختتام الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية 2016-2017.

وستنطلق هذه الجلسة، التي تأتي طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، على الساعة الثالثة بعد الزوال.