مجلس النواب يختتم دورته الخريفية الإثنين المقبل ﻿

شوف تيفي: و م ع
يختتم مجلس النواب، الإثنين المقبل، دورته الخريفية من السنة التشريعية 2016-2017.
وذكر المجلس في بلاغ له، أنه سيعقد جلسة عمومية يوم الإثنين 13 فبراير الجاري تخصص لاختتام الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية 2016-2017.
وستنطلق هذه الجلسة، التي تأتي طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، على الساعة الثالثة بعد الزوال.
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