عاجل..سطو مسلح على وكالة بنكية بقلب درب السلطان بالبيضاء و ها شنو وقع ﻿

تعرضت وكالة بنكية تابعة لـ''البنك المغربي للصناعة و التجارة, صباح اليوم الثلاثاء لمحاولة سطو مسلح فاشلة.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

تعرضت وكالة بنكية تابعة لـ"البنك المغربي للصناعة و التجارة, صباح اليوم الثلاثاء لمحاولة سطو مسلح فاشلة.



وذكرت مصادر موثوقة لـ"شوف تيفي " أن الوكالة البنكية المتواجدة بساحة سراغنة شارع الفداء على مقربة من مقهى "السغراء" تعرضت لمحاولة سرقة من طرف مجهولين كانوا يتحوزون أسلحة بيضاء، و الذين فشلوا في الاستيلاء على أموال هذه الوكالة .



و يعرف محيط الوكالة حاليا إنزالا أمنيا مكثفا لفتح تحقيق في ملابسات الجريمة و توقيف مرتكبيها.

و سنوافيكم بآخر التفاصيل فور التوصل بها .