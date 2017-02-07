عاجل..سطو مسلح على وكالة بنكية بقلب درب السلطان بالبيضاء و ها شنو وقع ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
تعرضت وكالة بنكية تابعة لـ"البنك المغربي للصناعة و التجارة, صباح اليوم الثلاثاء لمحاولة سطو مسلح فاشلة.
وذكرت مصادر موثوقة لـ"شوف تيفي " أن الوكالة البنكية المتواجدة بساحة سراغنة شارع الفداء على مقربة من مقهى "السغراء" تعرضت لمحاولة سرقة من طرف مجهولين كانوا يتحوزون أسلحة بيضاء، و الذين فشلوا في الاستيلاء على أموال هذه الوكالة .
و يعرف محيط الوكالة حاليا إنزالا أمنيا مكثفا لفتح تحقيق في ملابسات الجريمة و توقيف مرتكبيها.
و سنوافيكم بآخر التفاصيل فور التوصل بها .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.