عاجل.. إحالة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي على القضاء ﻿

كشفت وكالة فرانس بريس، بأن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 شخصا، أحيلوا على القضاء في إطار التحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012، حسبما أفاد مصدر قضائي اليوم

"شوف تيفي"

كشفت وكالة فرانس بريس، بأن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 شخصا، أحيلوا على القضاء في إطار التحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012، حسبما أفاد مصدر قضائي اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة بأن ساركوزي، الذي انسحب من العمل السياسي في نونبر الماضي بعد فشله في الانتخابات التمهيدية لليمين في إطار السباق الرئاسي للعام الحالي، أحيل على القضاء بتهمة التمويل غير المشروع لحملته، إذ يتهمه القضاء بتجاوز متعمد لسقف النفقات المحدد ب22,5 ملايين يورو.