مثير..المغاربة واعرين: أمريكا تحارب الإرهاب وتعتمد على مخبرين مغاربة ﻿

كشفت وثائق أمريكية مسربة استعانة البنتاغون الأمريكي بشركة أمنية تستغل مخبرين مغاربة مهمتهم جمع ملايين المعلومات من شبكة التواصل الاجتماعي عبر دردشاتهم ببروفايلات مزورة مع المتعاطفين مع

"شوف تيفي"

كشفت وثائق أمريكية مسربة استعانة البنتاغون الأمريكي بشركة أمنية تستغل مخبرين مغاربة مهمتهم جمع ملايين المعلومات من شبكة التواصل الاجتماعي عبر دردشاتهم ببروفايلات مزورة مع المتعاطفين مع التنظيمات التي تصنفها واشنطن بإلاهابية.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن هذه الوثائق نقلت شهادات لمتعاونين حول لجوء بعض زملائهم إلى التلاعب بالمعلومات من أجل إبراز قوة عملهم وضرورته بطلب من بعض رؤسائهم في الشركة الأمنية حتى لا تفقد تلك الشركة العقد الموقع.

وفي تفاصيل الرنامج الذي يسمى "ويبوس" توضح اليومية، وقعت شركة أمنية أمريكية عقدا مع البنتاغون تبيعه بموجبه معلومات تجمع من وسائل التواصل الاجتماعي، واستنعانت الشركة بمخبرين مغاربة وعرب لجمع هذه المعلومات عبر استعمال بروفايلات مزورة للدخول في دردشات ونسج علاقات افتراضية لرصد أي تعاطف أو علاقة بالتنظيمات التي تعتبرها واشنطن إرهابية وعلى رأسها حزب الله اللبناني.

ويظهر تحقيق لوكالة أمنية أن هؤلاء المتعاونين المغاربة يوظفون رفقة متعاونين من دول عربية أخرى لمواجهة دعاية المتطرفين والتأثير على عمليات التجنيد التي يقومون بها في العالم الافتراضي عن طريق العمل على التأثير على الأهداف المحتملة للإنضمام إلى صفوف التنظيمات المتطرفة.