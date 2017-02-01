فيديو يهز فرنسا: رجال شرطة يغتصبون شابا في الشارع العام بباريس..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

أثار مقطع فيديو، ضجة كبرى بفرنسا، بعد أن ظهر به ثلاثة رجال شرطة بباريس، وهم متلبسون بتعنيف شاب واغتصابه بواسطة عصا أمنية.

"شوف تيفي"

أثار مقطع فيديو، ضجة كبرى بفرنسا، بعد أن ظهر به ثلاثة رجال شرطة بباريس، وهم متلبسون بتعنيف شاب واغتصابه بواسطة عصا أمنية.

و حسب موقع "فرانس 24" اليوم الثلاثاء، فإن عملية إيقاف الشاب تيو البالغ من العمر 22 عاما، تحولت إلى قضية شغلت الرأي العام الفرنسي بعد نشر شريط فيديو يظهر تعرضه لاعتداءات جنسية بواسطة عصا على أيدي رجال شرطة قاموا بإيقافه.

وأضاف الموقع ذاته بأن حالة من الاحتقان، سادت بين ساكنة ضاحية أولناي سو بوا، مشيرة إلى أن النيابة العامة، تستمر في التحقيق بعد أن وجهت تهمة الاغتصاب لأحد رجال الشرطة وتهمة العنف المتعمد لثلاثة آخرين.