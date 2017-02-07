 المغني الكونغولي ميتر غيمس كيتسيلفا مع الملك محمد السادس ﻿
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محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

المغني الكونغولي ميتر غيمس كيتسيلفا مع الملك محمد السادس

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 10:43 المغني الكونغولي ميتر غيمس كيتسيلفا مع الملك محمد السادس | ثقافة و فنون
المغني الكونغولي ميتر غيمس كيتسيلفا مع الملك محمد السادس
نشر المغني الكونغولي ميتر غيمس اليوم الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك صورة له رفقة الملك محمد السادس رافقها بتدوينة « عاش الملك » وذلك أثناء تواجده بإحدى البازارات بساحة جامع الفنا بمدينة

شوف تيفي

 

نشر المغني الكونغولي ميتر غيمس اليوم الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك صورة له رفقة الملك محمد السادس رافقها بتدوينة « عاش الملك » وذلك أثناء تواجده بإحدى البازارات بساحة جامع الفنا بمدينة مراكش سابقا.

وكان غيمس في وقت سابق قد عبر عن حبه للمغرب إذ فضل الإستقرار بالمملكة مؤخرا، حيث أدلى بتصريحات سابقة يعبر فيها عن فخره بالملك محمد السادس والأعمال التي يقوم بها في المغرب وإفريقيا.

وكان غيمس قد سبق له وأن نشر نفس الصورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعية حيث لاقت إعجاب العديد من معجبيه، هذا وقام بنشر صوره رفقة الملك محمد السادس اليوم مرة أخرى كعربون احترام ومحبة وتقدير بالأعمال التي يقوم بها الملك وخاصة بعد عودة المغرب للقارة الإفريقية.

 

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