عاجل وخطير.. شخص حاول إضرام النار في جسده في الكعبة الشريفة بمكة المكرمة..وهذه هي التفاصيل المثيرة+فيديو ﻿

تناقلت العديد من الصفحات السعودية بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، خبرا مثيرا يفيد بأن شخصا، حاول إضرام النار في الكعبة وفي جسده بمكة المكرمة قبل أن يتم منعه.

"شوف تيفي"





تناقلت العديد من الصفحات السعودية بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، خبرا مثيرا يفيد بأن شخصا، حاول إضرام النار في الكعبة وفي جسده بمكة المكرمة قبل أن يتم منعه.



وفي تفاصيل هذه الواقعة، كشف موقع "سبق" السعودي بأن القوة الخاصة لأمن الحرم المكي، أكدت أن الشخص الذي تم القبض عليه بالحرم المكي كان ينوي إحراق نفسه بداخل صحن المطاف بالقرب من الكعبة، وذلك بسكب مادة البنزين على ملابسه.

وأضاف موقع "سبق" بأن القوة المذكورة، قالت على لسان الناطق الإعلامي للقوة بالمسجد الحرام الرائد سامح السلمي... في الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الإثنين، تمّ القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف جوار الكعبة المشرّفة أثناء قيامه بسكب كمية من مادة "البنزين" على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه.، قبل أن يتم إيقافه.