وفاة شخصية سياسية جزائرية بارزة ﻿

فارق الحياة ليلة الاثنين-الثلاثاء إسماعيل حمداني رئيس الحكومة الأسبق، حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

"شوف تيفي"

فارق الحياة ليلة الاثنين-الثلاثاء إسماعيل حمداني رئيس الحكومة الأسبق، حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.



وأوضحت الوكالة ذاتها بأن إسماعيل حمداني، شغل منصب رئيس الحكومة من من 15 دجنبر 1998 إلى غاية 23 دجنبر 1999.



وأضافت بأن إسماعيل حمداني المولود في 11 مارس 1930 ببرج بوعريريج، تقلد عدة وظائف متميزة منذ سنة 1962 أهمها سفير الجزائر بفرنسا ما بين سنتي 1989 و 1992 قبل أن يعين رئيسا للحكومة سنة 1998.