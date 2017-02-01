عاجل..طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على قطاع غزة ﻿

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية على أهداف ومواقع وأرض زراعية شرق قطاع غزة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية على أهداف ومواقع وأرض زراعية شرق قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، بعدد من الصواريخ، أهدافا وأراض خالية شرق غزة، وأحدثت دمارا في المكان، وحالة من الخوف في صفوف المواطنين الفلسطينيين، على الخصوص الأطفال. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات اسرائيلية من طراز "إف 16" قصفت بخمسة صواريخ أراض خالية ومواقع شرق غزة وجنوبها.

كما أطلقت دبابات الاحتلال المتمركزة في محيط موقع "ناحل عوز" العسكري على الشريط الحدودي شرق حي (الشجاعية) قذيفتين على موقع في منطقة (جبل الريس)، ما أدى إلى إلحاق أضرار في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد شنت سلسلة غارات على مواقع وأرض خالية غرب مدينة غزة، وشرق جباليا وشمال بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، فيما أطلقت دبابات الاحتلال أكثر من خمس قذائف على مواقع شمال ووسط القطاع، مما أدى إلى إصابة فلسطيني، وإلحاق أضرار بالممتلكات.