خطير..وهاذ الشي اللي بقا: شبان قطعوا أجزاء من الجهاز التناسلي لعاملة بالدعارة وشرملوها ضواحي مراكش ﻿

في سابقة من نوعها والتي لا يمكن تصديق فصولها نظرا لخطورتها وبشاعتها، شهدت منطقة الحوز ضواحي مدينة مراكش، أخيرا، جريمة جد بشعة، بطلتها سيدة في عقدها الخامس، تعرضت لاعتداء من طرف ثلاثة ذئاب بشرية،

"شوف تيفي"



في سابقة من نوعها والتي لا يمكن تصديق فصولها نظرا لخطورتها وبشاعتها، شهدت منطقة الحوز ضواحي مدينة مراكش، أخيرا، جريمة جد بشعة، بطلتها سيدة في عقدها الخامس، تعرضت لاعتداء من طرف ثلاثة ذئاب بشرية، قاموا ببثر أجزاء من جهازها التناسلي، بالإضافة إلى شرملتها بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الوجه، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية محلية من الحوز.



وأضافت المصادر ذاتها بأن هذه الجريمة البشعة، وقعت أحداثها بالتحديد بدوار "تفروين" التابع لجماعة تكركوست بإقليم الحوز، حيث قام ثلاثة شبان، باستدراج الضحية، قبل أن يتم الانتقام منها لأنها تسيء لنساء المنطقة نتيجة امتهانها للدعارة.

وأشارت ذات المصادر أن مصالح الدرك الملكي بأمزميز، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل الضحية إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.