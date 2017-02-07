عاجل..هذا هو جديد المعركة الدامية التي هزت حي مولاي رشيد بالبيضاء+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مستشفى سيدي عثمان بالبيضاء، يعرف في هذه اللحظات حركة غير عادية، نظرا لتواجد مسؤولين أمنيين كبار من بينهم رئيس منطقة أمن مولاي رشيد والعميد المركزي من أجل الوقوف على الأحداث

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مستشفى سيدي عثمان بالبيضاء، يعرف في هذه اللحظات حركة غير عادية، نظرا لتواجد مسؤولين أمنيين كبار من بينهم رئيس منطقة أمن مولاي رشيد والعميد المركزي من أجل الوقوف على الأحداث المروعة التي شهدها حي مولاي رشيد عقب نشوب معركة دامية بين أكثر من 30 شخص.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مصابين تعرضوا لإصابات خطيرة خلال هذه المعركة، حيث تم نقلهم من مستشفى سيدي عثمان إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، موضحا بأن المصاب الأول تتطلب حالته تدخلا جراحيا نظرا لوجود "مدية" بصدره، في حين تعرض الثاني لإصابة خطيرة على مستوى اليد.

تجدر الإشارة إلى أن حي مولاي رشيد وبالتحديد منطقة جوهرة، شهدت ليلة الاثنين، معركة دموية، استخدم خلالها مجموعة من الشباب الهراوات والسيوف والحجارة.