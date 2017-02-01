خطير ..حضيو ولادكم: كلب هائج مسعورهاجم مجموعة من الأطفال بامنتانوت.. وها كيفاش قتلوه المواطنين ﻿

شهد حي أكني بمدينة امنتانوت، اليوم الاثنين، واقعة خطيرة، بطلها كلب هائج ومسعور، أقدم على مهاجمة وسحل ثلاثة أطفال بطريقة جد بشعة.

"شوف تيفي"

شهد حي أكني بمدينة امنتانوت، اليوم الاثنين، واقعة خطيرة، بطلها كلب هائج ومسعور، أقدم على مهاجمة وسحل ثلاثة أطفال بطريقة جد بشعة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" مجموعة من المواطنين، وقفوا على مشهد مهاجمة الكلب للأطفال الثلاثة، ما جعلهم يتدخلون على الفور، حيث تمت مطاردة الكلب في العديد من الأحياء قبل أن يتم قتله.



وأضاف المصدر ذاته بأن الأطفال المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، موضحا بأن مدينة امنتانوت تعرف كباقي المدن انتشارا كبيرا للكلاب الضالة.