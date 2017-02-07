عاجل وبالصور.. حادثة سير جد مروعة تهز مدينة وجدة..وهذه هي الحصيلة المؤلمة ﻿

شهدت مدينة وجدة وبالتحديد شارع القدس، قبل قليل من يومه الاثنين، حادثة سير جد خطيرة، راحت ضحيتها طفلة في عمر الزهور.

''شوف تيفي''



شهدت مدينة وجدة وبالتحديد شارع القدس، قبل قليل من يومه الاثنين، حادثة سير جد خطيرة، راحت ضحيتها طفلة في عمر الزهور.

وحسب مصادر وجدية فإن سيارة خفيفة، كانت تسير بسرعة جنونية واصطدمت بقوة بسيارة أخرى، ما خلف مقتل طفلة على الفور، وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصابين إلى مستشفى الفارابي لتلقي العلاجات الضرورية.