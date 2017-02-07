فضيحة وبالصور.. مقهى ديال الشيشة فيها الخليجين و النادلات لابسين لباس فاضح ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الفاضحة، والتي ظهرت بها نادلات في مقهى للشيشة وهن يرتدين ملابس مثيرة. وحسب ناشري هذه الصورة، فقد تم التقاطها من داخل مقهى بمعرض

''شوف تيفي''



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الفاضحة، والتي ظهرت بها نادلات في مقهى للشيشة وهن يرتدين ملابس مثيرة.

وحسب ناشري هذه الصورة، فقد تم التقاطها من داخل مقهى بمعرض بدولة الكويت خلال عرض منتوج معسل فاخر.



وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذه الصورة، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم الشديد وغضبهم بسبب استغلال مفاتن المرأة، وتحويلها إلى سلعة من أجل جلب الزبناء لتدخين ''الشيشة'' وشراء ''المعسل'' المعروض.





