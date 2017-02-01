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17مليون مغربي مشترك في الانترنيت إلى غاية متم سنة 2016

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 00:21 17مليون مغربي مشترك في الانترنيت إلى غاية متم سنة 2016 | اقتصاد
17مليون مغربي مشترك في الانترنيت إلى غاية متم سنة 2016
أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن حظيرة الإنترنت تجاوزت 17 مليون مشترك في متم سنة 2016، وهو ما يمثل نموا سنويا يقدر بـ17,9 بالمائة وتحقيق نفاذ بنسبة 50.4 بالمائة من الساكنة المغربية. وأوضحت

''شوف تيفي''+''و م ع''

 أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن حظيرة الإنترنت تجاوزت 17 مليون مشترك في متم سنة 2016، وهو ما يمثل نموا سنويا يقدر بـ17,9 بالمائة وتحقيق نفاذ بنسبة 50.4 بالمائة من الساكنة المغربية. وأوضحت الوكالة، في بلاغ، أن حظيرة الإنترنت المتنقل بلغ 15,8 مليون مشترك في متم سنة 2016، مسجلا ارتفاعا سنويا يقدر بـ 18,6 بالمائة، فيما حققت حظيرة الإنترنت بالصبيب العالي (أ دي إس إل) بدورها نسبة نمو سنوي بلغت 8.56 بالمائة حيث بلغ عدد المشتركين، السنة الماضية، 23. 1 مليون مشترك، مقابل 13. 1 مليون مشترك سنة 2015.

وبلغت حظيرة الإنترنت المتنقل من الجيل الرابع، منذ بداية الخدمة في يونيو 2015 وإلى غاية 31 دجنبر 2016، حوالي 2,8 مليون مشترك.

وعرف العائد المتوسط للإنترنت المتنقل ارتفاعا يقدر ب12 بالمائة مقارنة مع 2015، حيث بلغ 19 درهما للدقيقة (دون احتساب الرسوم) مع نهاية 2016، فيما بلغ متوسط الفاتورة الشهرية للإنترنت بالصبيب العالي (أ دي إس إل) 97 درهما (دون احتساب الرسوم) لكل زبون خلال 2016، وهو ما يمثل ارتفاعا بـ3 بالمائة مقارنة مع سنة 2015.

وأضاف المصدر ذاته أن متوسط الاستعمال الشهري الصادر لكل مشترك في الهاتف المتنقل واصل نموه خلال سنة 2016، حيث بلغ معدل الدقائق المستهلكة لكل مشترك 113 دقيقة في الشهر مقابل 101 دقيقة خلال سنة 2015، بارتفاع يقدر بـ 12 بالمائة.

 

 

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