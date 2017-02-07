بالصورة..حريق مهول بمعمل الفريز بالصخيرات ﻿

اندلع ليلة اليوم الاثنين، حريق مهول، بمعمل الفريز الموجود بمدينة بالصخيرات، ما خلف خسائر مادية جسيمة.

''شوف تيفي''

اندلع ليلة اليوم الاثنين، حريق مهول، بمعمل الفريز الموجود بمدينة بالصخيرات، ما خلف خسائر مادية جسيمة.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن هذا الحريق وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح، موضحا بأن أسباب اندلاعه وإلى حدود كتابة هذه الأسطر تبقى مجهولة.



وأضاف المصدر ذاته بأن رجال الوقاية المدنية، تمكنوا من إخماد النيران، بينما فتح رجال الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع تحث إشراف النيابة العامة لمعرفة أسباب الحريق.

