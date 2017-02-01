 عاجل..فاجعة تهز مريرت: دفن عامل وهو حي داخل منجم جبل عوام..وها كيفاش جبدوه جثة هامدة ﻿
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عاجل..فاجعة تهز مريرت: دفن عامل وهو حي داخل منجم جبل عوام..وها كيفاش جبدوه جثة هامدة | حوادث و حقوق

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عاجل..فاجعة تهز مريرت: دفن عامل وهو حي داخل منجم جبل عوام..وها كيفاش جبدوه جثة هامدة

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 23:49 عاجل..فاجعة تهز مريرت: دفن عامل وهو حي داخل منجم جبل عوام..وها كيفاش جبدوه جثة هامدة | حوادث و حقوق
عاجل..فاجعة تهز مريرت: دفن عامل وهو حي داخل منجم جبل عوام..وها كيفاش جبدوه جثة هامدة
اهتزت مدينة مريرت قبل قليل من يومه الاثنين، على وقع فاجعة حقيقية، حيث لقي عامل بمنجم جبل عوام مصرعه بطريقة جد مؤلمة، بعد أن دفن حيا تحت التراب بسبب وقوع انهيار ترابي خلال قيامه بعمله المعتاد داخل

 ''شوف تيفي''

اهتزت مدينة مريرت قبل قليل من يومه الاثنين، على وقع فاجعة حقيقية، حيث لقي عامل بمنجم جبل عوام مصرعه بطريقة جد مؤلمة، بعد أن دفن حيا تحت التراب بسبب وقوع انهيار ترابي خلال قيامه بعمله المعتاد داخل المنجم المذكور.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' من عين المكان، فإن فرقة للإنقاذ داخل المنجم، أخرجت الهالك من تحت التراب جثة هامدة، ليتم نقله إلى مستشفى مريرت في انتظار أوامر النيابة العامة لنقله إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة من أجل إخضاعه للتشريح.

وأوضح المصدر ذاته بأن حي احساين، الذي يتواجد به منزل الهالك، يعرف في هذه اللحظات حالة من الحزن الشديد، موضحا بأن بعض الساكنة والعاملين استنكروا غياب وسائل الحماية داخل المنجم.

 

 

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المغرب شوف تيفي المستشفى المنجم جبل عوام مريرت

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