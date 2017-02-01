عاجل..معركة دموية بالسيوف والحجارة والهروات بين أكثر من 30 شخص في حي مولاي رشيد بالبيضاء انتهت بقطع يد أحدهم..وهذه هي التفاصيل المروعة والخطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن منطقة جوهرة بحي مولاي رشيد، شهدت قبل قليل، من يومه الاثنين، معركة دموية جد مروعة وخطيرة، شارك فيها أكثر من 30 شخصا، استخدموا السيوف والحجارة والهراوات.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن منطقة جوهرة بحي مولاي رشيد، شهدت قبل قليل، من يومه الاثنين، معركة دموية جد مروعة وخطيرة، شارك فيها أكثر من 30 شخصا، استخدموا السيوف والحجارة والهراوات.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' في كشفه عن تفاصيل ليلة الرعب بحي مولاي رشيد، فإن شابين في مقتبل العمر دخلا في مشادات كلامية، ليقوم أحدهما بجلب 30 شخصا من أبناء حيه إلى منطقة جوهرة، ليدخلوا في معركة دامية مع الشاب الثاني وأفراد حيه، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح خطيرة، من بينهم حالة خطيرة قطعت إحدى يديه.



وأضاف المصدر ذاته بأن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى سيدي عثمان، موضحا بأن المصالح الأمنية، تقوم في هذه اللحظات بحملات تمشيطية لاعتقال المتورطين في هذه المعركة.