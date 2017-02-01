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مثير.. أمن الحي المحمدي يلقي القبض على عصابة تتزعمها فتاة وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 22:44 مثير.. أمن الحي المحمدي يلقي القبض على عصابة تتزعمها فتاة وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
مثير.. أمن الحي المحمدي يلقي القبض على عصابة تتزعمها فتاة وهذه هي التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن مصالح أمن الحي المحمدي ألقت القبض أمس الأحد على فتاة يشتبه في كونها زعيمة عصابة، وبالضبط بشارع الحزام الكبير، وذلك بعد محاولة اعتداء على سائق طاكسي، وسرقته تحت

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن مصالح أمن الحي المحمدي ألقت القبض أمس الأحد على فتاة يشتبه في كونها زعيمة عصابة، وبالضبط بشارع الحزام الكبير، وذلك بعد محاولة اعتداء على سائق طاكسي، وسرقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض، قرب مدرسة بلابل السلام.
وأشارت المصادر ذاتها أن أفراد هذه العصابة كانوا يستعملون هذه الفتاة كمصيدة لاصطياد أصحاب الطاكسيات، حيث يتم توقيف صاحب الطاكسي لتتم بعد ذلك محاصرته تحت التهديد بالسلاح الأبيض، عبارة عن سيف كبير لتتم سرقته، وعند محاولته المقاومة يتم تكسير نوافذ السيارة.
مصالح الأمن تعقبت هذه العصابة عبر شن حملة تمشيطية لهذه المنطقة قبل أن تضع يدها على هذه الفتاة، لكن باقي أفراد العصابة مازالوا في حالة فرار، لكن المصادر ذاتها أشارت إلى أن الأمن وصل إلى تحديد هويتهم جميعا.

 

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عصابة سرقة سلاح أمن اعتقال

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