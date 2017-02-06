حصريا وبالصور..اثنان من عناصر الدرك الملكي ما بين الحياة والموت في المستشفى العسكري بالرباط بعد إصابتهما في أحداث الحسيمة ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صور جد مؤلمة، تظهر عنصري الدرك الملكي ''سعيد عبد العالي'' و ''عبد الوهاب طالب'' اللذين أصيبا بجروح بليغة على مستوى الرأس، ليلة الأحد-الاثنين، خلال الأحداث التي صاحبت تخليد ذكرى

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي'' على صور جد مؤلمة، تظهر عنصري الدرك الملكي ''سعيد عبد العالي'' و ''عبد الوهاب طالب'' اللذين أصيبا بجروح بليغة على مستوى الرأس، ليلة الأحد-الاثنين، خلال الأحداث التي صاحبت تخليد ذكرى وفاة محمد بن عبد الكريم الخطابي بقرية ''بوكيدارن'' التابعة لدائرة بني أورياغل بالحسيمة.

وكان مصدر ''شوف تيفي''، أكد بأن عنصري الدرك، تم نقلهما اليوم الاثنين، بواسطة مروحية تابعة للدرك الملكي إلى المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، في حالة جد خطيرة لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضح المصدر ذاته بأن قوات حفظ النظام التي تدخلت ليلة الأحد- الاثنين، لتفريق 100 من سكان قرية بوكيدران الذين حاولوا سد الطريق رقم 2 المؤدية إلى إمزورن، تعرضوا للرشق من طرف المتظاهرين، وقد أصيب من جراء رمي الحجارة 38 عنصرا من قوات حفظ النظام .

