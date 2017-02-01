العثور على جنين في حاوية للأزبال بالبرنوصي وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية بمنطقة البرنوصي حلت اليوم الإثنين بمنطقة البستان في الطريق المؤدية للمحمدية، بعد أن تم إبلاغها عن وجود جنين في حاوية للأزبال حديث الولادة.

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية بمنطقة البرنوصي حلت اليوم الإثنين بمنطقة البستان في الطريق المؤدية للمحمدية، بعد أن تم إبلاغها عن وجود جنين في حاوية للأزبال حديث الولادة.

وأضاف المصدر ذاته أن الجنين ذكر، وقد حضرت عناصر الأمن بالدائرة 51، و السلطات المحلية إلى عين المكان من أجل الوقوف على تفاصيل هذه النازلة، حيث تم نقل المولود لمستشفى المنصور بشارع سهيب الرومي بالبرنوصي.



