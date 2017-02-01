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هذا ما وقع لـ ''ولد الفقيه'' أخطر لص منازل راقية في منطقة تكيوين بأكادير

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 21:40 هذا ما وقع لـ ولد الفقيه أخطر لص منازل راقية في منطقة تكيوين بأكادير | حوادث و حقوق
هذا ما وقع لـ ''ولد الفقيه'' أخطر لص منازل راقية في منطقة تكيوين بأكادير
تمكنت المصالح الأمنية بتِكيوين ضواحي مدينة أكادير، أمس الأحد، من إيقاف شاب يبلغ من العمر 22 سنة، متلبسا بالسرقة من داخل أحد المنازل.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية بتِكيوين ضواحي مدينة أكادير، أمس الأحد، من إيقاف شاب يبلغ من العمر 22 سنة، متلبسا بالسرقة من داخل أحد المنازل.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فقد جرى إيقاف المشتبه فيه، الملقب بـــ''ولد الفقيه''، إثر عملية مراقبة وترصد فعّلتها عناصر الأمن إثر توصلها بشكايات من مواطنين تعرضت مساكنهم للسرقة، حيث أفضت العملية إلى ضبطه وهو بصدد تسلق سور ''فيلة سكنية'' مستغلا سفر ساكنتها خارج المدينة.

وأضاف المصدر ذاته بأن البحث الذي أخضع له الموقوف، أسفر عن إقراره بارتكاب عدد من السرقات استهدفت شققا سكنية بأحياء ''أدرار'' و''تليلا''، معترفا بتصريف المسروقات من تجهيزات منزلية وأثاث بسوق المتلاشيات بإنزكان،مشيرا إلى أن التحريات بينت كذلك بأن المشتبه فيه كان موضوع مذكرة بحث حديثة، من أجل سرقة دراجة نارية من باحة إحدى الإقامات السكنية بحي أدرار، ليتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهم إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.


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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السرقة ولد الفقيه الشكاية السرقات الشقق السكينة النيابة العامة أدرار إنزكان

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