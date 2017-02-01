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اليابان توجه ضربة موجعة لأعداء المغرب

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 21:11 اليابان توجه ضربة موجعة لأعداء المغرب | بوليتيك
اليابان توجه ضربة موجعة لأعداء المغرب
هنأت اليابان، اليوم الاثنين، المغرب على عودته إلى الاتحاد الإفريقي، خلال القمة ال28 للمنظمة القارية، التي انعقدت يومي 30 و31 يناير الماضي في أديس أبابا بإثيوبيا.

 ''شوف تيفي''+''و م ع''

 هنأت اليابان، اليوم الاثنين، المغرب على عودته إلى الاتحاد الإفريقي، خلال القمة ال28 للمنظمة القارية، التي انعقدت يومي 30 و31 يناير الماضي في أديس أبابا بإثيوبيا.

وأبرزت الخارجية اليابانية، في بيان لها، أن ''الحكومة اليابانية ترحب بقرار قمة الاتحاد الإفريقي المتعلق بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي''.

كما شددت، في هذا السياق، على أن المملكة تعتبر ''شريكا مهما بالنسبة لاستقرار وازدهار إفريقيا''، وضمن مؤتمر طوكيو الدولي حول تنمية إفريقيا (تيكاد).

وأشار البيان أيضا إلى أن الحكومة اليابانية ستواصل العمل بتعاون مع الاتحاد الإفريقي والمغرب.

يذكر أن المغرب يشارك في مؤتمر (تيكاد) منذ انعقاد أول مؤتمر له، كما سبق واستضاف الاجتماع الوزاري الرابع لمتابعة مؤتمر طوكيو الدولي حول تنمية إفريقيا في ماي 2012 بمراكش.

 

 

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