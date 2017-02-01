عاجل..ترامب يتعهد بشن حرب غير مسبوقة ويربط مرة أخرى الإسلام بالإرهاب ﻿

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيلحقون الهزيمة بما أسماه ''الإرهاب الإسلامي المتطرف'' و''قوى الموت''،وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

''شوف تيفي''



أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وحلفاؤها سيلحقون الهزيمة بما أسماه ''الإرهاب الإسلامي المتطرف'' و''قوى الموت''،وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وأوضحت الوكالة الفرنسية بأن ترامب، قال من قاعدة ماكديل في تامبا بفلوريدا، مقر القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، ''لقوى الموت والدمار، اعلموا بأن أميركا وحلفاءها سيلحقون بكم الهزيمة''، مضيفا ''سنتغلب على الإرهاب الإسلامي المتطرف ولن ندعه يتجذر في بلادنا''.