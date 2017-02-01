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حصري ..وبالفيديو..أخنوش يرد على بنكيران...نوض دير الحكومة أنا نعاونك

بتاريــخ : 6 فبراير 2017 / 20:41 حصري ..وبالفيديو..أخنوش يرد على بنكيران...نوض دير الحكومة أنا نعاونك | بوليتيك
حصري ..وبالفيديو..أخنوش يرد على بنكيران...نوض دير الحكومة أنا نعاونك
دعا رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش عشية اليوم الأثنين في تصريح خاص ''لشوف تيفي''، رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران إلى بذل مزيد من الجهود لتشكيل الحكومة المقبلة، والسير بها إلى بر

شوف تيفي
دعا رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش عشية اليوم الأثنين في تصريح خاص ''لشوف تيفي''، رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران إلى بذل مزيد من الجهود لتشكيل الحكومة المقبلة، والسير بها إلى بر الأمان.

وأضاف عزيز أخنوش أن حزب التجمع الوطني للأحرار ، كان من بين الأحزاب الأولى التي عبرت عن موقفها بالمشاركة في الحكومة تحت رئاسة عبد الإله بن كيران الذي يعلم جيدا وفاء وجدية حزب التجمع الوطني للأحرار خلال السنوات التي اشتغلوا فيها معا في الحكومة السابقة.

وأفاد أخنوش في حديثه مع ''شوف تيفي'' على هامش إجتماع للمنسقين الجهويين الجدد لحزب التجمع الوطني للأحرار عشية اليوم بمدينة الدار البيضاء، أن التحديات والرهانات المطروحة أمام المغرب اليوم، بعد الزيارات التاريخية للملك محمد السادس لإفريقيا والمجهودات الجبارة التي أثمرت العودة القوية للإتحاد الإفريقي، تحتاج إلى حكومة قوية ومنسجمة وعهد جيد لكي تكون في مستوى التحديات والقضايا التي تتطلبها المرحلة الجديدة.

وأكد أخنوش، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، سيساهم وسيسهل مهمة بن كيران لتشكيل الحكومة، لأن البلاد اليوم في حاجة إلى حكومة قوية ومنسجمة، وتحتاج إلى أغلبية مريحة في البرلمان، لكي تستطيع تنزيل البرامج والمشاريع بأريحية.

وأوضح أخنوش في تصريحه ''لشوف تيفي''، أن بن كيران يجب أن يوفر الظروف الملائمة لتشكيل الحكومة، مضيفا أن القضايا الصغرى التي تعيق تشكيل الحكومة يجب تجاوزها، وأنه ''متيقن بأن الخير سيكون في القادم من الأيام'' حسب تعبير رئيس حزب الحمامة.

وفي ذات السياق، صرح رئيس الحكومة السبت الماضي بعد إجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ''لقناة شوف تيفي'' أن مفاوضات تشكيل الحكومة متوقفة منذ وقت بعيد، وأنه لاتوجد أي مفاوضات ولا أحزاب سياسية للعودة لتشكيل الحكومة المقبلة.


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الحكومة الأمانة الحزب أخنوش بن كيران تشكيل شوف تيفي

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